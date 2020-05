B 76-Sanierung gut im Zeitplan

Bösdorf

Die Sanierung der B 76 zwischen Bösdorf und Eutin läuft auf Hochtouren. Aktuell wird die neue Deckschicht auf dem rund sechs Kilometer langen Streckenabschnitt asphaltiert. Dieser zentrale Arbeitsschritt soll bis Pfingsten abgeschlossen sein und liegt damit genau im Zeitplan. Die Aufhebung der Vollsperrung könne nach derzeitigem Stand fristgerecht zum 19. Juni erfolgen, zieht der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein auf Nachfrage unserer Zeitung eine Zwischenbilanz.

In den vergangenen drei Wochen wurden zunächst die Banketten freigeräumt und Busbuchten zurückgebaut, alte Asphaltschichten abgefräst und eine neue Binderschicht in die Fahrbahn eingebaut. Zudem seien eine Entwässerungsleitung angepasst und verlängert sowie Böschungstreppen geschaffen worden, zählt die Pressestelle die bereits umgesetzten Maßnahmen auf.

Pendler nutzen schon den sanierten Radweg an der B76

Parallel dazu wurde der Radweg von Grund auf in zwei Schichten neu aufgebaut. Dessen inoffizielle Fertigstellung hat sich offensichtlich schon herumgesprochen. Regelmäßig radeln Pendler und Touristen durch die Baustelle. Manche machen einen Zwischenstopp, um die Bauarbeiten zu begutachten. Die Straßenbauer nehmen es gelassen. Mancher weist die Radler auf das Risiko hin, die Reifen oder Schuhe durch den Kontakt mit klebrigen Bindemitteln oder heißem Asphalt zu beschädigen. „Es hat schon seinen Sinn, dass die Strecke voll gesperrt ist“, sagt ein Walzenfahrer, der mit fünf Kollegen hinter dem eigentlichen Asphaltierungszug auf und ab rollt, um frisch aufgebrachte Deckschicht zu verdichten.

B 76 wird in voller Breite neu asphaltiert

Um Nähte und Stoßkanten zu vermeiden, an denen später Risse entstehen könnten, wird die Bundesstraße von einem Fertiger in voller Breite asphaltiert. An den Anschlussstellen wie der Abbiegespur nach Kleinmeinsdorf fährt eine zweite Maschine parallel versetzt, um auch hier eine Oberfläche wie aus einem Guss auf der Tragschicht aufzubauen. Nach dem Aushärten muss die neue noch etwas ölige Decke gründlich gereinigt werden. Im Zuge dieser Arbeiten müssen die Banketten wieder angeglichen sowie die Böschungstreppen und Entwässerungsanlagen an die neuen Höhen angeglichen werden.

Fahrbahnmarkierungen kommen zum Schluss

Zum Abschluss würden schließlich die neuen Fahrbahnmarkierungen wie Mittel- und Seitenstreifen sowie Abbiegepfeile aufgebracht. Da diese Abschlussarbeit witterungsabhängig sei, könne hierbei zwar noch zu Verzögerungen kommen. Der LBV geht aber davon aus, dass sämtliche Arbeiten frist- und termingerecht abgeschlossen werden könnten.

