Wegen der Baustelle am Barkauer Kreuzpendelt seit April ein dritter Zug pro Stunde zwischen Preetz und Kiel. Das läuft zwar nur bis zum Ende der Bauarbeiten im November, aber zukünftig soll es sogar vier Züge auf der Strecke geben. Auch ein Bahnhaltepunkt in Preetz-Süd wäre eventuell möglich.

Stoppt Regionalexpress in Preetz-Süd?

Von Silke Rönnau