Streichliste lässt CDU umschwenken

Laboe

Sie war kurios und enttäuschend – diese erste Haushaltsdebatte für Bürgermeister Heiko Voß (parteilos). Er hätte keine Signale für eine derartige Ablehnung erhalten, sagte Voß auf Nachfrage im Anschluss an den Finanzausschuss. Der hatte das gesamte Zahlenwerk mit den Stimmen von LWG und CDU sowie einer SPD-Stimme abgelehnt. Knackpunkt war aber nicht der allgemeine Haushalt, sondern der Wirtschaftsplan als Bestandteil dessen. Der wird üblicherweise vor dem Finanzausschuss im Werkausschuss, dem Fachausschuss für den Eigenbetrieb Tourismus, Hafen und Schwimmhalle, detailliert beraten, um eben nicht zu riskieren, den gesamten Haushalt nicht durchzubekommen.

Kein Selfie-Point an der Nordmole von Laboe , keine Wasserschaukel

In diesem Fall tagte der Werkausschuss aber einen Abend später, sodass sich dort erneut eine heftige Debatte entwickelte, die im Ergebnis aber eine knappe Mehrheit für den Wirtschaftsplan ergab. Denn die CDU schwenkte um. „Der Bürgermeister hat die von uns kritisierten Ausgaben gestrichen. Damit können wir zustimmen“, sagte Bernd Wackernagel. Der Bürgermeister hatte bereits aus dem Finanzausschuss eine Streichliste vorgelegt: Eine Wasserschaukel – 20.000 Euro, ein Selfie-Point an der Nordmole – 4000 Euro, ein Spielgerät im Hafen – 9000 Euro, der Wasserwachtturm erhielt einen Sperrvermerk – 12.000 Euro. Damit hatte der Bürgermeister zumindest die CDU auf seiner Seite.

Die LWG blieb bei ihrer Ablehnung: Jan Plagmann hatte sich bereits offen gegen den Wirtschaftsplan ausgesprochen. Grund: Es fehlen Zahlen aus dem Jahr 2019 als Basis für den neuen Wirtschaftsplan. Kritik gab es auch an dem auf 728.000 Euro angewachsenen Verlust des Eigenbetriebs, der aus dem Gesamthaushalt ausgeglichen werden muss. Dieser Unterschuss sei größtenteils durch die anstehenden Maßnahmen zur Umsetzung des Organisationsgutachtens (mehr Personal, Kosten für Datenverarbeitung, Stellenbewertung) begründet, so Voß. Die Umsetzung war zuvor von allen politischen Kräften mitgetragen worden. Einschließlich dem Auftrag an den Bürgermeister, Geld im Haushalt einzuplanen.

Kritik an der Kommunikation zwischen Bürgermeister und Politik

Werkausschuss-Vorsitzender Michael Meggle betonte, es handele sich noch immer um die Vorberatungen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans, vor allem im investiven Bereich, sei ein Vorschlag des Bürgermeisters, über den die Fraktionen beraten und der im Ausschuss beschlossen werde, sagte Meggle vorrangig an die Adresse von Thomas Eschenlauer ( SPD). Er monierte die Kommunikation zwischen Bürgermeister und Politik. Er fühle sich schlecht informiert und als Ausschussmitglied nicht ernst genommen. Rund 120.000 Euro seien als Deckungslücke allein im Tourismus ausgewiesen, da könne man nicht auch noch Geld ausgeben für Dinge, die nicht unbedingt notwendig seien, so Eschenlauer. Auf seinen Antrag hin wurde auch die Ausgabe von 1600 Euro für eine Software-Lizenz gestrichen. Die benötige man für Veranstaltungen, wie sie in Laboe stattfinden, nicht, meinte Eschenlauer. Er sei selbst Lizenznehmer gewesen und kenne diese Software.

Tauziehen um Ausbau der Südmole

Heftige Kritik kam auch von seiner Fraktionskollegin Inken Kuhn. Sie kritisierte die Investition in die Südmole von 2,5 Millionen Euro, die als sogenannte Verpflichtungsermächtigung für 2021 vorgesehen ist. Planungskosten stehen für 2020 im Plan. „Es wurde uns keine Alternative vorgestellt. Muss denn das alles mit Schi-Schi und Bu-Bu sein?“, fragte sie. Gemeint ist der von Voß vorgeschlagene Ausbau der Südmole als Rettungsweg, um Fördermittel generieren zu können (KN berichteten). Voß warnte davor, den Zustand der Südmole zu unterschätzen: Untersuchungen hätten ein marodes Bauwerk ergeben. Die Folge könnte die Sperrung für den Schiffsverkehr sein.

Weitere Investitionen wurden gestrichen. So sprachen sich die Ausschussmitglieder mehrheitlich gegen eine stabile Zuwegung zum geplanten Sportstrand neben der Lesehalle (50.000 Euro) aus. Die sei Voraussetzung für mehr Sportveranstaltungen am Strand, wie etwa die Beachvolleyball-Meisterschaft in diesem Jahr, so der Bürgermeister.

"Schallende Ohrfeige für den Bürgermeister"

Heiko Voß war die Enttäuschung anzumerken. Denn nahezu alles, was seiner Meinung nach als werbe- und publikumsrelevante Maßnahmen für den touristischen Bereich notwendig gewesen wäre, wird nicht umgesetzt. Das kritisierten die Grünen und auch der fraktionslose Karl-Christian Fleischfresser. „Ich bin entsetzt, wie hier über das Klein-Klein gestritten wird. Das ist eine schallende Ohrfeige für den Bürgermeister“, so Fleischfresser. Dem stimmte auch Martin Opp (Grüne) zu.

Der Bürgermeister setzt nun auf die Gemeindevertreter, die am Mittwoch, 11. März, 19 Uhr, über den Gesamtetat beraten und beschließen werden.

