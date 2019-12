Schwartbuck

Die Polizei schweigt zu den Details des Vorfalls, der sich gegen 14.30 Uhr in der Dorfstraße zugetragen hat. Eine "Situation im Straßenverkehr" habe einen 58- und einen 26-jährigen Mann gegeneinander aufgebracht. Was genau passiert ist, verrät die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Einer der beiden Kontrahenten soll ein Messer gezogen und den anderen an der Hand verletzt haben.

Wegen des Streits muss es zumindest kurzfristig zu einer Verkehrsbehinderung in der Dorfstraße gekommen sein. Andere Autofahrer oder Passanten dürften den Konflikt beobachtet haben, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich auf der Dienststelle in Lütjenburg unter Tel. 04381/906331 zu melden.

