Die Strohfiguren locken während der Probsteier Korntage auch in Lutterbek jedes Jahr viele Touristen an. Der Besucheransturm am Dorfteich bringt viele Anwohner an ihre Belastungsgrenze. Weil die Korntage dieses Jahr wegen Corona ausgefallen sind, war es ruhig am Dorfteich. Der Konflikt aber bleibt.