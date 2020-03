Stromausfall legt drei Gemeinden lahm

Heikendorf

Ein Sprecher der Stadtwerke Kiel sagte auf Nachfrage, die Ursache des Stromausfalls habe in Heikendorf gelegen. Dort seien bei externen Tiefbauarbeiten zwei 10.000-Volt-Mittelspannungskabel beschädigt worden. Gegen 12.30 Uhr sei die Versorgung zuerst in Schönkirchen wiederhergestellt worden, so der Sprecher.

Ab 13.30 keine Einschränkungen mehr

Um 13.30 Uhr waren auch alle anderen Bereiche wieder versorgt. Es habe danach keine Einschränkungen mehr gegeben. Redundante Leitungen übernähmen so lange die Versorgung, sodass der Strom wieder fließen könne. Die beschädigten Kabel werden von Mitarbeitern der Stadtwerke demnächst repariert beziehungsweise erneuert.

