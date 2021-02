Schönberg

Die Freiwilligen Feuerwehren der Probstei hatten sich auf viel Arbeit während des Sturms eingestellt. Doch auch für die Einsatzkräfte der Feuerwehren blieben die großen Einsätze bisher aus. „Es war nicht so schlimm wie erwartet“, sagt Amtswehrführer Karsten Krohn am Montagnachmittag. „Es sind einige Bäume umgestürzt in Laboe, Wendtorf und Probsteierhagen. Ansonsten war alles im grünen Bereich.“

Schönberger Seebrücke zur Sicherheit gesperrt

Das galt auch für die Küste, wo der Sturm die Wellen ordentlich aufgepeitscht hatte. „Wir haben Hochwasser und heftige Wellen, aber noch machen wir uns keine großen Sorgen an dieser Stelle. Für einen Winter ist ein solcher Sturm an der Ostseeküste nicht unüblich“, sagte Peter Kokocinski, Bürgermeister der Gemeinde Schönberg. Die Seebrücke sei zur Sicherheit wegen des Hochwassers gesperrt worden. Auch Pascal Junge vom Landesbetrieb für Küstenschutz in Schönberg meinte: „Es ist nicht so schlimm gekommen, wie befürchtet.“ Er bezifferte das Hochwasser mit etwa 80 Zentimeter über Normal. Die Mitarbeiter nutzten die Kontrollfahrt gleichzeitig für die Berufswerbung und standen für einen Werbefilm vor der Kamera – treffender könnte die Kulisse kaum sein. „Wir haben einige Faschinen ersetzt und die Sandverwehungen zeigen, was passiert, wenn man das nicht tut“, sagte der Mitarbeiter.

Trotz der neun Windstärken lockte der Strand zahlreiche Schaulustige, ein Surfer zeigte sich wagemutig, während die Wellen mit Macht die Schönberger Seebrücke überspülten. Die eisigen Temperaturen sorgten derweil für bizarre Eisgebilde an den stählernen Pfosten.

In Laboe und Wendtorf überspülte Stege

„Auf der Marina steht das Wasser so hoch, dass die Stege überspült und mit Eis überzogen werden“, berichtete Claus Heller, Bürgermeister der Gemeinde Wendtorf. Ansonsten sei es, bis auf einen umgestürzten Baum, bisher ruhig geblieben.

Im Hafen von Laboe waren die Schwimmstege überspült, doch der Rest der Wege im Hafen blieb noch trocken. Eine Schwachstelle zeigte sich allerdings zwischen Laboe und Stein: Dort nagten die Wellen kräftig am Steilufer.

Sand in Stein weggespült

Und der Strand von Stein musste offenbar schwere Verluste hinnehmen. „Der Sand ist weg“, sagte Bürgermeister Peter Dieterich. „Das ist immer eine Katastrophe.“ Wie sehr die Dünen und die Steilküste in Mitleidenschaft gezogen worden sind, könne er aber noch nicht sagen.

Für das Amt Preetz Land waren Amtswehrführer Matthias Slamanig keine größeren Einsätze bekannt. Lediglich die Feuerwehr in Rastorf musste zweimal ausrücken, um umgestürzte Bäume von Gemeindestraßen zu holen. Die Feuerwehr in Preetz hatte keinen einzigen Sturmeinsatz, berichtete Wehrführer Manfred Wenselowski.

An den Stränden von Hohenfelde blieb es stürmisch, aber ungefährlich. „Es schwappt noch nichts über“, sagte Bürgermeisterin Gesa Fink. Ihr fiel auf: Alle Vögel haben sich irgendwo verkrochen.

Pegelstand der Ostsee stieg weniger als einen Meter

Entwarnung gab auch Bürgermeister Manfred Krumbeck aus Behrensdorf. Der Pegelstand der Ostsee lag etwas weniger als einen Meter höher. Brenzlig für den Strandwall wird es aber erst ab 1,50 Meter. 2017 und 2019 musste die Gemeinde für viel Geld den Wall wieder reparieren lassen. „Es bewegt sich noch alles im Rahmen.“

Hohwachts Bürgermeister Karsten Kruse meldete am Nachmittag noch keine Schäden. Ein bisschen sorgte er sich um einen Wanderweg am Wasser in Alt-Hohwacht, der war bei einer ersten Begehung aber noch in Ordnung. Vielleicht nimmt der Ostseesturm auch etwas Sand von den Stränden weg.

Das passiert in Hohwacht sehr oft. Es kommt aber immer wieder neuer dazu. „Warten wir es ab, wie es aussieht, wenn das Wasser wieder weg ist.“