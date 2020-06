Mitten in der Nacht auf Dienstag hat ein Jugendlicher in Schönberg auf fremden Grundstücken herumgelungert. In einem Haus wurde eingebrochen. Mehrere Anrufe gingen bei der Polizei ein. Die fahndete nach dem Verdächtigen, auch Nachbarn machten sich auf die Suche - und schnappten einen 16-Jährigen.