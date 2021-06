Plön

Nun sollen speziell ausgebildete Suchhunde zum Einsatz kommen, die Leichengeruch von der Wasseroberfläche aus wahrnehmen können.

Der 70-Jährige war am Donnerstag gegen Mittag aufgebrochen, um im Suhrer See baden zu gehen. Als er abends noch nicht zurückkam, startete die Familie eine Suchaktion. An der Badestelle in Stadtheide fanden sie die Kleidung, Handtuch und Schlüssel des Mannes am Ufer.

Lesen Sie auch:Suchaktion im Suhrer See abgebrochen

Die Feuerwehren Plön und Preetz suchten danach mit Booten, einer Drohne mit Wärmebildkamera und Trupps im flachen Wasser nach dem Mann.

Lesen Sie auch: Große Trauer in Neumünster nach Badeunfall im Einfelder See

Der Suhrer See ist 135 Hektar groß. Er hat besonders klares Wasser. Die maximale Tiefe beträgt 25 Meter.