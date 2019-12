Rewe erhält direkte Zufahrt von der B502

Schönkirchen

Noch vor einem Jahr lag das ehemalige Kleingartengelände an der Schönberger Landstraße in Schönkirchen brach. Kürzlich hat Rewe nach gut sechsmonatiger Bauzeit auf der Fläche einen Supermarkt eröffnet, der bei Kunden in Schönkirchen gut ankommt.

Das neue Ladendesign des Rewe-Marktes in Schönkirchen entspricht dem 2020-Konzept von Rewe, das auf Regionalität und Frische je nach Standort setzt.

Dennis Mollau, Marktleiter von Rewe in Schönkirchen, präsentiert das neue Herzstück des Rewe-Marktes Schönkirchen: die Frischeabteilung mit Obst und Gemüse, Waren aus eigener Herstellung wie beispielsweise Joghurt mit Früchten und anderen vorverarbeiteten Lebensmitteln, den sogenannten Convenience-Produkten.

Rewe Schönkirchen : Kaffee aus Laboe , Brot vom Passader Backhaus

„Wir haben allein in unserer Gemüseabteilung 150 Artikel“, sagt der Rewe-Marktleiter. Regionale Produkte haben an Bedeutung gewonnen. Neben Kaffee aus der Privatrösterei in Laboe gibt es Brot vom Passader Backhaus, Honig von Imkern aus der Region, Ostseesalz und weitere Produkte.

Seit der Eröffnung des Rewe-Marktes in Schönkirchen vor einer Woche ist Mollau öfter auf der Verkaufsfläche anzutreffen als im Büro. Nicht nur, dass er Bestände regelmäßig abgleicht, er hilft auch den Kunden bei der Suche nach Produkten.

Viele von ihnen, besonders Ältere, müssen sich neu orientieren. „Wenn einer einen suchenden Blick hat, ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihn frage, ob er Hilfe braucht.“

In den alten Rewe-Markt Schönkirchen soll ein Gartenfachmarkt einziehen

Bis zur Eröffnung des neuen Rewe-Marktes in Schönkirchens Mitte konnten Verbraucher in dem alten Rewe-Laden einige Hundert Meter weiter ihre Einkäufe erledigen. Dieser Rewe-Markt soll zeitnah von der Coop eG als Investor für die Unterbringung eines Gartenfachmarktes saniert werden.

„Wir bekommen eine super Resonanz“, erzählt Mollau, der viele Stammkunden im neuen Rewe-Markt in Schönkirchen mit Handschlag begrüßt. Die Zahl der Kunden sei seit der Eröffnung gestiegen.

„Ich habe viele neue Gesichter gesehen aus den Ortschaften ringsum“, sagt Mollau, der als langjähriger Mitarbeiter am Schönkirchener Standort ortskundig ist.

Kunden begeistert vom Rewe Schönkirchen

Mit ihm ist die gesamte 60 Mitarbeiter zählende Mannschaft in den neuen Rewe-Markt in Schönkirchen umgezogen. „Wir sind ein eingespieltes Team. Für uns alle war dieser Umzug eine Meisterleistung.“

Auch die Kunden sind begeistert vom neuen Rewe-Markt Schönkirchen: „Wir müssen uns erst orientieren. Aber wir haben gesehen, dass die Mitarbeiter die Kunden aktiv ansprechen, um ihnen zu helfen“, sagt ein Einkäufer beeindruckt.

Und ein anderer meint: „Es ist sehr schön geworden. Alles sehr durchdacht.“ Der Rewe-Markt Schönkirchen umfasst auch einen Getränkemarkt, einen Backshop sowie eine angeschlossene Bäckereifiliale der Kette „von Allwörden“ mit Sitzbereich.

Zufahrt zu Rewe Schönkirchen durch neues Gewerbegebiet möglich

Ab Februar soll nach Auskunft von Schönkirchens Bürgermeister Gerd Radisch (parteilos) voraussichtlich das benachbarte Ärzte- und Versorgungszentrum bezugsfertig sein. Neben Arztpraxen werden sich in dem dreigeschossigen Gebäude eine Apotheke und ein Tabak- und Lotterieladen einmieten.

Für März rechnet der Bürgermeister mit dem Abschluss der Erschließungsarbeiten für das benachbarte neue Gewerbegebiet, das eine direkte Zufahrt zum Rewe-Markt Schönkirchen von der B502 ermöglicht.

Nicht nur Autofahrer, auch Radfahrer können die neue Zufahrt zu Rewe Schönkirchen dann nutzen. „Die Straße bekommt einen kombinierten Fuß- und Radweg“, sagt Radisch. Zudem wurde im Juni die Brücke über die B502 für Radfahrer aus Mönkeberg freigegeben.

Bürgermeister lobt Rewe Schönkirchen

„Wir haben den neuen Rewe-Markt lange erwartet. Jetzt wurde er endlich Realität und ist ein erster Schritt zur Entwicklung der neuen Mitte Schönkirchens“, sagt Radisch weiter.

Für das Mischgebiet auf der anderen Hälfte der ehemaligen Kleingartenfläche, auf der die Gemeinde vorzugsweise Sozialwohnungen bauen möchte, gibt es nach Auskunft von Radisch Interessenten.

Im neuen Jahr, so der Bürgermeister, wollen die Gemeindevertreter Angebote betrachten und entscheiden, wie es dort weitergeht.

