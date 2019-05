Preetz

Am Morgen des 24. Mai waren Beamte der Polizeistation Preetz zur Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule gerufen worden, da dort ein Klassenraum erheblich beschädigt war. Die Beamten konnten vor Ort schnell ermitteln, dass die Täter sich unerlaubt auf dem Schuldach aufgehalten haben mussten.

Fünf Meter tief gefallen

Das marode Dach war eingebrochen, sodass mindestens ein Täter rund fünf Meter tief in einen darunterliegenden Klassenraum stürzte, teilte die Polizei mit.

Noch am gleich Vormittag ermittelten die Beamten zwei 16-jährige Tatverdächtige. Einer von ihnen hatte eine Verletzung an der Hand, die kurz nach der Tat in einer Klinik operiert worden war. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Von einem Einbruchsversuch im klassischen Sinne geht die Polizei nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht aus. Dennoch müssen sich die Jugendlichen in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung verantworten.

Demmin: "Stelle war zu weich"

Bürgermeister Björn Demmin zeigte sich auf Nachfrage besorgt, dass ein Junge überhaupt durch das Dach brechen konnte. Denn der zweistöckige Anbau an die THG war erst 2009 errichtet worden. „Und an der Stelle war das Dach tatsächlich zu weich, weicher jedenfalls, als es nach zehn Jahren sein dürfte“, berichtete er.

Am heutigen Mittwoch soll ein Statiker die Dachkonstruktion untersuchen. Man müsse schauen, ob nur der eine Bereich oder mehrere Stellen betroffen seien, so Demmin.

Erst im März gab es Vandalismus in der Schule. Der Unterricht musste damals mehrere Tage ausfallen.