Hunde jagen Schafe auf Theos Wiese

Preetz

„Nachdem im vergangenen Jahr schon drei unserer Hühner im Innenhof der Schule von einem freilaufenden Hund getötet wurden, kam es Ende November zu einem erneuten Zwischenfall, diesmal auf der Wiese“, berichtet die Lehrerin, die das Projekt betreut, das vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde.

Verletztes Lamm wurde sofort versorgt

Vier Hunde liefen auf der Fläche herum, auf der neben den Schafen auch Konik-Ponys grasen. Zum Glück habe sich eine Hundehalterin, die den Vorfall mitbekam und sah, dass etwas nicht in Ordnung war, umgehend im Schulsekretariat gemeldet. So konnte das verletzte Tier sofort versorgt werden, berichtet Kristina Jürgensen.

„Im Namen unserer Tiere und auch unserer Schüler möchten wir alle Hundehalter bitten, ihre Tiere in der Nähe des Schulgeländes anzuleinen“, appelliert sie an die Hundebesitzer. Die Hunde stellten sonst eine Gefahr für Tier und gegebenenfalls auch Mensch dar.

Schüler finden Verhalten beschämend

Die Lehrer und Schüler empfänden es übrigens als beschämend, dass die Besitzer der freilaufenden Hunde auf Theos Wiese sich nicht gemeldet und nicht entschuldigt hätten. „Wenn etwas schief läuft, muss man dafür geradestehen – das versuchen wir selbst vorzuleben und auch unseren Schülern zu vermitteln“, sagt die Lehrerin.

Nun müssten die Kinder und Jugendlichen zum zweiten Mal erleben, dass Erwachsene keine Verantwortung übernähmen. Unter anderem aus diesem Grund habe die Schule den neuerlichen Fall zur Anzeige gebracht.

Mit Video:Schüler päppeln verletztes Lamm Theo auf

Beim Projekt Theos Wiese kümmern sich die Schüler unter Aufsicht um die Schafe, Koniks, Bienenstöcke sowie um den Gemüse- und Obstgarten. Erst im November habe die zuständige Kreisveterinärin die Tiere kontrolliert und festgestellt, dass sie artgerecht gehalten werden, berichtet Kristina Jürgensen.

Inzwischen arbeite die Schule an einem neuen Konzept für das Projekt. Geplant sei, das praktische Lernen in und mit der Natur ab dem Schuljahr 2020/2021 stärker in die Jahrgänge fünf und sechs zu legen. Aktuell ist es in den Jahrgangsstufen sieben und acht verortet.

Konik-Stute Elly musste umziehen

Eines der Ponys hat im vergangenen Monat eine neue Heimat in der Nähe der Ostsee gefunden. Die Konik-Stute Elly, die 2016 auf Theos Wiese geboren wurde, lebt dort auf einem Hof zusammen mit weiteren Pferden und Ponys.

„Elly war im Umgang mit Menschen und mit Schafen manchmal etwas zu robust, sodass wir uns schweren Herzens entschlossen haben, sie abzugeben“, erzählt Kristina Jürgensen. Die Stuten Emma und Dora blieben aber zusammen mit den Skudden auf Theos Wiese.

