Mit halben Klassen durch die Krise

Ende April durften die ersten Schüler der Abschlussklassen nach dem Lockdown zurückkehren, um sich auf die Prüfungen in der zweiten Maiwoche vorzubereiten, berichtet Daniel Kux, Schulleiter der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz. In dieser Woche folgen die Klassen acht und neun, in der kommenden Woche die Schuljahrgänge fünf bis sieben.

Schulleiter: Klassen müssen halbiert werden

„Damit wir die ganzen Hygienebedingungen erfüllen können – kleine Gruppen, anderthalb Meter Abstand – müssen wir die Klassen in der Regel halbieren“, so Kux. Beachtet werden müssten in der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule die Laufwege zu den Toiletten oder die Nutzung verschiedener Pausenhöfe im Schichtsystem.

Das sei so personal- und raumintensiv, dass die Schüler nur einen Präsenztag pro Woche hätten, diejenigen mit Deutsch als Zweitsprache und sonderpädagogischem Förderbedarf erhielten noch einen weiteren. Der Schwerpunkt liege auf Deutsch, Mathematik und Englisch.

„Das Ziel ist, dass die Schüler merken: Hey, wir haben wieder eine Schulgemeinschaft – das normale Leben geht irgendwie weiter“, betont Kux, der seit Ende 2018 Schulleiter ist. Die Präsenzzeit ergänze die Online-Beschulung zu Hause. Das sei sicher nicht einfach für die Eltern, die mehrere Kinder in verschiedenen Schulen oder Jahrgängen hätten.

„Damit wir das alles leisten können, sind wir mit Mann und Maus im Einsatz“, erklärt Kux. Zum Glück gebe es nur wenig Lehrer, die sich zur Risikogruppe zählten.

Abstand, Durchlüftung, Masken

Wird Corona im Unterricht thematisiert? „Natürlich, man kann ja nicht nach acht Wochen Pause sagen, sie sollen Seite 172 im Buch aufschlagen und Aufgabe drei machen“, so der Schulleiter. Man müsse die Regeln besprechen. Die wichtigsten aus seiner Sicht: Abstand, Durchlüftung aller Räume und Masken.

Und man müsse über Ängste reden, die manche Kinder hätten, weil sie zum Beispiel zu Hause kranke Familienmitglieder haben. Es gebe aber auch die Schüler, die sagten, dass alles nicht so schlimm sei. „Man kann jetzt eine Menge über Achtsamkeit und Respekt gegenüber anderen lernen, zum Beispiel, dass man andere mit dem notwendigen Abstand schützen kann.“

Auf der anderen Seite sei es aber auch wichtig, dass man nicht den ganzen Tag über die Pandemie spreche, sondern erkenne, dass es auch eine andere gedankliche Welt gebe und das Lernen zum Alltag gehöre. „Es besteht die Gefahr, dass manche abgehängt werden oder Potenziale verkümmern, weil die Schüler nicht so gefördert werden.“

Schülersprecherin: Erst mal war es wie Ferien

Schülersprecherin Shoshana Lindemann freut sich auf ihren ersten Präsenztag am kommenden Freitag. An ihren letzten Schultag vor dem Lockdown kann sie sich gut erinnern: Insgeheim habe man gehofft, dass die Schule ausfalle. „Da war uns aber auch noch nicht so klar, welche Einschränkungen es dadurch gibt.“

Zunächst habe man sich gefühlt wie in den Ferien, sei nachts lange aufgeblieben und habe morgens ausgeschlafen. „Doch irgendwann hat man gemerkt, dass die Routine fehlt.“

Da hätten die Aufgaben geholfen, die sie über iServ bekamen und selbstständig bearbeiten mussten. „Manche haben es aufgeschoben, andere haben es jeden Tag gemacht – aber uns allen hat das Unterrichtsgespräch gefehlt.“ Bei Fragen habe sie sich per Whatsapp mit den Mitschülern ausgetauscht oder einen Lehrer angerufen.

„Ich habe mich zu Hause eingeengt gefühlt, da ich niemanden sehen konnte. Wenn ich in die Stadt gefahren bin, dann nur zum Einkaufen“, berichtet Shoshana Lindemann.

Schulelternbeirat: Große Belastung für die Eltern

Schulelternbeiratsvorsitzende Jessica Rosenow holte ein Stimmungsbild bei den Eltern ein. „Es ist für viele schwierig, den Beruf oder das Homeoffice mit der Lernhilfestellung bei den Kindern unter einen Hut zu kriegen“, sagt sie.

Das habe sie insbesondere in den fünften bis siebten Klassen festgestellt. Die Eltern von Kindern mit Förderbedarf oder Einschränkungen wie ADHS hätten besonders viel zu tun gehabt. „Die physische und psychische Belastung ist bei einigen schon sehr groß.“ Umso mehr ärgere sie sich über manche Kommentare in sozialen Netzwerken, dass man sich die Kinder doch gewünscht habe und jetzt nicht jammern solle.

Nach einem etwas holprigen Start mit dem iServ-System laufe es mittlerweile sehr gut. Die Lehrer seien sehr bemüht. „Ich fand es gut, dass Lehrer PCs zur Verfügung gestellt haben für die Kinder, die keinen haben“, erklärt Jessica Rosenow.

Quantensprung bei der Digitalisierung

Dabei handele es sich vorwiegend um Geräte, die nach Neuanschaffungen aussortiert und nun von Lehrern und Schülern einsatzbereit gemacht worden seien, ergänzt Kux. Durch Spenden und Unterstützung des Fördervereins konnten auch neue Geräte gekauft werden. „Bei der Digitalisierung haben wir in den vergangenen Wochen wirklich Quantensprünge erlebt.“

Wie geht es weiter? Demnächst stehen die Abschlussfeiern mit Zeugnisvergabe an. Diesmal seien höchstens 50 Personen zugelassen. „Wir werden es voraussichtlich klassenweise mit jeweils einer Begleitperson in der Sporthalle machen“, so Kux.

