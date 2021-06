Schönberg

Thies Koppenhagen war vor fünf Jahren der erste Freiwillige, der über das Programm des Landessportverbandes im TSV Schönberg seine Arbeit begann. Er assistierte zunächst Trainer Willi Friese, besuchte Seminare, machte seine Jugendleiterkarte und trainierte Jugendmannschaften. Er war auch dabei, wenn gemeinsame Trainingslager oder Tagestouren unternommen wurden.

„Man muss schon flexibel sein und Bock darauf haben. Ich habe viel gelernt, das war das Beste, was ich je gemacht habe“, sagte er rückblickend. Heute studiert der aktive Handballer Sportökonomie als dualen Studiengang. Den Freiwilligendienst sieht er als optimale Vorbereitung und Orientierungshilfe für junge Menschen, die nach dem Abitur zunächst noch nicht wissen, in welche Richtung sie sich beruflich gehen sollten.

Aufwandsentschädigung von 350 Euro

Auch Aline Timm hat ein Jahr lang als Freiwillige im TSV Schönberg Jugendmannschaften trainiert und in der Grundschule Arbeitsgemeinschaften geleitet. Heute studiert sie Sport auf Lehramt. Aktuell leisten Simon Wolf und Maximilian Langhein im TSV Schönberg ihren Dienst, für den es eine Aufwandsentschädigung von 350 Euro gibt. Durch die Pandemie und die entsprechenden Einschränkungen im Sport habe sich der Schwerpunkt der Arbeit mehr zur Grundschule und zum Hort verlagert, berichtete Simon Wolf.

Es bringe eine Menge Spaß, die Rückmeldung der Kinder zu bekommen, so Wolf. Er strebe ein Sportstudium an, ob Lehramt oder Sportwissenschaften habe er noch nicht entschieden. Maximilian Langhein hebt die Flexibilität des Einsatzes hervor. Seine Studienrichtung sieht er in Richtung soziale Arbeit.

Mangel an Trainern kompensiert

Doch ohne den vehementen Einsatz von Willi Friese, seit Jahrzehnten Handballtrainer im TSV Schönberg, dürfte es das Programm kaum geben. „Zuerst wollte keiner so richtig ran im Vorstand“, erinnerte sich Friese. Doch nach mehrfachem Werben bekam er grünes Licht. Friese wickelte die Gesamtkoordination zunächst über seine Handballsparte ab. Doch dann habe sich der große Nutzen des Projektes gezeigt, so Friese. So konnte der zunehmende Mangel an freiwilligen Trainern und Übungsleitern ein wenig kompensiert werden.

Seit drei Jahren kann der TSV sogar zwei junge Leute beschäftigen und inzwischen läuft auch die Abwicklung über die hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle des Vereins. „Zum einen bekommen wir aufgrund unserer Vereinsstärke aus dem Bundesfreiwilligendienst die Möglichkeit und zum anderen über den Freiwilligendienst im Sport. Das ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, erklärte Willi Friese.