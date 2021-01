Am 10. Januar ist Tag der Blockflöte. Die Blockflöte erinnert wohl viele an schiefe Töne im Musikunterricht, doch das wird dem Instrument nicht gerecht. Ein Besuch bei der Flötistin Alexandra Hoppe in Lutterbek zeigt: Das Spielen auf der Blockflöte ist hohe Kunst, die Musik und Technik ganz modern.