Keine Hemmungen vor dem Schreiben

Laboe

Mit dem Tagebuch halten Tagebuchschreiber Aufzeichnungen über ihr eigenes Leben fest. Sie notieren darin Erlebnisse, Gefühle, Geheimnisse und Wünsche. Was das für eine positive Wirkung hat, und wie jeder ganz leicht mit dem Tagebuchschreiben beginnen und es im Alltag integrieren kann - darum soll es am Tag des Tagebuchs gehen.

In der Grundschule Laboe ist Sabine Döring Deutschlehrerin. Sie hat als junges Mädchen selbst Tagebuch geschrieben und setzt auch ein besonderes Projekt mit den Schülern ihrer Klasse um.

Erlebnisse, Gefühle, Stimmungen

Beim Tagebuchschreiben geht es darum, Erlebnisse aufzuschreiben und Gefühle und Stimmungen festzuhalten. Das hat in mehrfacher Hinsicht eine positive Wirkung für den Schreibenden. "Es ist eine gute Selbstreflexion", sagt die 60-jährige Lehrerin. "Man kann auf diese Weise Erlebtes gut verarbeiten, besonders Dinge, die man vielleicht nicht laut aussprechen mag." Zudem seien die Einträge wertvolle Erinnerungen, "die man sich noch einmal ansehen kann, wenn man älter ist".

Wer damit anfangen möchte, sollte sich gar nicht auf die richtige Formulierung versteifen. Es geht darum, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. "Gefühle wie Ärger und Freude kommen aus dem Bauch heraus. Man kann einfach losschreiben", erklärt Döring.

Intuitiv schreiben

So intuitiv macht es auch die Schülerin Romy. "Ich fühle mich freier", sagt die Zehnjährige auf die Frage, warum sie Tagebuch schreibt. Texte gestrichen oder gar ganze Seiten herausgerissen habe sie noch nie. "Es liest ja schließlich kein anderer."

Der Tag des Tagebuchs fällt auf den Geburtstag von Anne Frank. Sie bekam zu ihrem 13. Geburtstag am 12. Juni 1942 ein Notizbuch geschenkt, das sie als Tagebuch nutzte. Der Tag soll Menschen motivieren, ein Tagebuch zu führen.

Schrift als Ausdrucksmittel

Stift und Papier oder Tastatur und Computer? Das ist auch so eine Frage. "Da es etwas sehr Persönliches ist, muss es in der Umsetzung mehrere Wege geben", sagt Döring. Doch die Schrift sei auch ein Ausdrucksmittel beim Schreiben. Das findet auch die zehnjährige Romy: "Beim Schreiben auf Papier kann man gleichzeitig Gefühle loswerden. Das geht an einer Tastatur nicht."

Auch der achtjährige Ferry hat noch einen Tipp für alle, die es mit dem Schreiben versuchen wollen. "Man kann mit einem wöchentlichen Eintrag anfangen, damit man sich nicht unter Druck setzt." Ferry hat nach Ostern zur Schulschließung ein Corona-Tagebuch geführt. In einem Pflanzen-Tagebuch notiert er außerdem regelmäßig, wie sich seine Tomatenpflanze entwickelt, die er zuvor gesät hat.

Ein Moment der Ruhe

Kinder haben natürlich etwas mehr Zeit als die meisten Erwachsenen. Lässt sich das Tagebuchschreiben auch in einem stressigen Alltag einfügen? "Man muss einen Moment haben, in dem man den Tag auf sich wirken lassen kann. Beispielsweise kurz vor dem Schlafengehen, im Bett", rät Döring.

Für Schreibblockaden haben Döring, Romy und Ferry fünf Tipps für Fragen, die man sich beantworten kann: Was habe ich heute gemacht? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Was war ein besonders schönes, lustiges, spannendes oder negatives Erlebnis? Was habe ich heute gelernt? Welche Wünsche habe ich?

Tagebuch für die Grundschulzeit

Für ihre Klasse hat Döring außerdem ein besonderes Projekt umgesetzt. Jeder Schüler erhält bei der Einschulung eine Kladde, in der er alle wichtigen Erlebnisse der Grundschulzeit festhalten kann. Es beginnt mit einem kleinen Profil des Schülers und endet mit ganzen Aufsätzen zu Schulausflügen und Veranstaltungen. "Das ist nicht nur eine tolle Erinnerung, sondern dokumentiert auch den Lernfortschritt", erklärt Döring die Idee. Das erste Wort, der erste Satz, die ersten Texte in Schreibschrift. Ferry ist in der zweiten Klasse und hat schon viele Einträge. "Meinen nächsten kann ich mit Füller schreiben", sagt der Achtjährige, der mittlerweile einen Füller-Führerschein hat. Darauf freut er sich schon.

