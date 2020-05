Mama, kann man am Coronavirus sterben?

Heikendorf

Der Schutz vor dem Coronavirus bewegt die Menschen. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen kaum noch steigt, sind Kitas und Schulen teilweise noch geschlossen. Museen und Kinos öffnen nur langsam wieder, Restaurants unter strengen Auflagen. Die Kontaktsperre gilt weiterhin. Wie sich das Leben für eine vierköpfige Familie in Heikendorf dadurch verändert hat, berichtet KN-Mitarbeiterin Nadine Schättler in ihrem Tagebuch. Diesmal: Kindergeburtstag und ein Fischreiher.

Sonnabend, 16. Mai

Corona hinterlässt auch sprachliche Spuren. Zu den Unwörtern des Jahres gehören für mich schon jetzt: Covid-19, Basisreproduktionszahl, FFP-Maske, Triage oder Hamsterkauf. Doch es entsteht auch ein großer Sprachschatz mit Wörtern, die in der Krise für mich eine ganz neue Bedeutung gewonnen haben. Nämlich: Ausschlafen, Frischluft, Gartenarbeit, Familie. Welche Schlagwörter für 2020 würden Sie sich notieren?

Sonntag, 17. Mai

Der Tag vor der großen Wende, nach der es weitere Lockerungen etwa für Kitas, Restaurants oder Hotels geben soll. Um den Tagestourismus wurde vor dem Wochenende heftig gestritten. Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hatte harte Kontrollen der Corona-Abstandsregel an den Stränden von Nord- und Ostsee angekündigt. Doch die Kommunen straucheln: Sollen sie etwa Personal mit dem Zollstock über den Strand schicken und Strandkörbe mit sonnenhungrigen Menschen ins Lot rücken lassen? Wir können über die Diskussion hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen unserer behördlichen Bürokratie glücklicherweise schmunzeln, denn wir sind lediglich Beobachter. Im Garten genießen wir unseren freien Sonntag, während Land und Kreise in den wertvollen Stunden am Wochenende darüber entscheiden wollen, wie es mit dem Tagestourismus weitergeht. Von meinem Loungesessel im Garten aus lupfe ich symbolisch meinen nicht vorhandenen Hut und wünsche allen Entscheidern viel Erfolg. Und starke Nerven!

Montag, 18. Mai

Morgens ein Fototermin am Strand. Tatsächlich herrscht an diesem etwas wolkenverhangenen Tag so etwas wie Aufbruchstimmung unter den Menschen. Gastronomen bereiten sich auf die Öffnung ihrer Läden vor, im benachbarten Hotel kehren die ersten Gäste ein. Lieferwagen fahren auf der Promenade vor. Pflanzkübel werden aufgestellt. Es kann losgehen. Ciao Corona? Spätabends beschäftigt Theo (5) eine Frage vor dem Einschlafen: „Mama, kann man am Coronoavirus sterben?“ Während ich mir etwas zurecht stammele, um unseren Sohn nicht mit Schreckgespenstern ins Bett zu begleiten, hat er für sich eine kluge Feststellung getroffen: „Es geht immer ums Überleben!“ Semantische Pause. „Wenn man stirbt, ist man nicht mehr da.“ Im Schlafanzug hüpft er vergnügt durch den Flur, seine unsortierten Haare wippen auf dem Kopf. „Ein Skelett ist man dann.“ So abschließend lässt sich die Corona-Krise auch verarbeiten.

Dienstag, 19. Mai

In einer Woche wird Mats (9) das erste Mal wieder zur Schule gehen. Die Grundschul-Koordinatorin informiert uns über den tageweisen Unterricht: Die Kinder versammeln sich klassenweise auf dem Schulhof, auf den Fluren sind Laufwege markiert, nach jeder Stunde werden Hände gewaschen, es wird regelmäßig gelüftet. „Achten Sie auf entsprechende Kleidung, damit niemand friert.“ Gut, dass wir den Winter bereits hinter uns gelassen haben.

Mittwoch, 20. Mai

Theo wird heute sechs Jahre alt. Und es gibt Überraschungen. Einer der Erzieher aus dem Kindergarten bringt ein kleines Geschenk und eine Karte mit Theos ausgeschnittenem Foto aus der Zeitung und mit dem Tagebucheintrag vorbei, in dem ich über Theos Sorgen berichtet hatte, er könnte wegen der Corona-Krise zu wenig Geschenke bekommen. Der Erzieher schreibt: „Du hast ja so recht, ein Geburtstag mit wenigen Geschenken - geht ja gar nicht...“ Die Papierflieger zum Selberbasteln, die Theo dann auspackt, sind der Hit. Und die Geste beweist mir mal wieder: Manchmal sind die kleinen Dinge ganz groß!

Donnerstag, 21. Mai

Gibt es so etwas wie Social weaning? Also eine Art Entwöhnung von sozialen Kontakten. Wir feiern im Garten ein kleines, lustiges Geburtstagsfest mit der Familie meiner Schwester. Theo ist am Abend fix und fertig, wie schon seit Wochen nicht mehr. So viel buntes Leben ist er gar nicht mehr gewöhnt.

Freitag, 22. Mai

Mats sitzt auf unserer Baumschaukel und schaut durchs Fernglas. „Mama, weißt du, was ich an Corona gut finde?“ Jetzt bin ich aber gespannt! „Dass wir so viel zu Hause sind.“ Er schwenkt das Fernglas und schaut einem Fischreiher hinterher. „Ich mag es hier.“ Das tröstet mich irgendwie: Zum Glücklichsein braucht es scheinbar keine Villa, kein Rund-um-Programm und keine Fernreise, sondern einen Kletterbaum mit Schaukel, Baumhaus und ein paar Forscherutensilien für den Wald. Fertig ist das Kinderglück.

