Nach der Schließung des LPT-Tierversuchslabors in Niedersachsen machen Tierschützer mit weiteren Aktionen Druck auf die LPT-Filiale in Wankendorf. Neben Mahnwachen wird auch eine Demonstration in Kiel organisiert. Unterdessen prüft das Umweltministerium die Zuverlässigkeit des Betreibers.