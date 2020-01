Die besten Veranstaltungen im Jahr 2020

Kreis Plön

Dabei wird jede Menge geboten: vom Stadtbucht- bis zum Schusterfest, vom Gong- bis zum Kosakenkonzert, vom Papiertheater- bis zum Oldtimertreffen.

Januar

Das neue Jahr wird auf Schloss Hagen in Probsteierhagen am 2. Januar ab 15 Uhr im wahrsten Sinne des Wortes eingeläutet. Gongspieler Peter Heeren schafft in seinem Konzert mit bis zu 20 großen, symphonischen Planeten- und Orchester-Gongs eine einzigartige Klangarchitektur.

Auf ihrer Europatournee machen die Maxim Kowalew Don Kosaken am Sonntag, 19. Januar, Station in Wankendorf. Ab 15 Uhr treten sie mit dem Programm „Aus den Tiefen der russischen Seele“ in der Kirche, Kirchtor 38, auf.

Februar

Jazzfreunde kommen am 7. Februar, 20 Uhr, bei „Jazz in der Diele“ im Hotel am Rathaus in Schönberg auf ihre Kosten. Dort präsentieren sich Jiri Halada und seine fünf Musikerkollegen.

Mit dem Titel „Das Ungemach“ ist ein Konzertnachmittag am 8. Februar ab 16 Uhr in der Christuskirche Dersau überschrieben.

Wenn sich Menschen in dicke Wintermäntel packen und durch die Innenstadt von Preetz schlendern, kann das nur eines bedeuten: Es ist Kulturnacht. Am Freitag, 21. Februar, ab 18 Uhr stehen bei der 21. Auflage zahlreiche kulturelle und kulinarische Angebote auf dem Programm. Die Winterkälte schreckt niemanden ab – die Kulturnacht ist mittlerweile Kult.

März

Ein riesiger Schwarm ausgestanzter Barsche treibt am 22. März beim Fischabtrieb die Rinne in der Kirchenstraße in Preetz hinunter zum Marktplatz, wo anschließend zahlreiche Gewinne verlost werden. Ebenfalls am 22. März ab 15.30 Uhr stimmt das Preetzer Blasorchester mit dem Frühjahrskonzert in der Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums auf den Lenz ein.

Am 25. März, 19 Uhr, im Restaurant Barkasse in Schönberg bietet die Autorin Ute Haese bei einer Premierenlesung Einblicke in ihr neues Buch „Makrelenblues“.

Am 28. März will Uwe Karstens von der Langenrader Mühle mit den Zuhörern die „Spuren des Afrikaforschers Barth“ verfolgen. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Dersau.

April

Ein Muss für alle Comedy-Fans ist am 3. April, 20 Uhr, im Hotel am Rathaus in Schönberg das Programm von Ingrid Kühne. Unter dem Motto „Okay, mein Fehler“ analysiert sie mit viel Situationskomik und Selbstironie, wie oft und warum vor allem Frau schuld sein kann, wenn etwas schief geht. Eine Vorpremiere gibt es am 18. April ab 20 Uhr in der Schulaula mit „Queenz of Piano“. Zwei charismatische Frauen an zwei Flügeln entfachen ein abwechslungsreiches Feuerwerk.

Von ihrer Tour „Mit dem Rad um die Ostsee“ wird Angelika Wilke am 24. April ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Dersau berichten.

Mai

Svennä & Morales wollen am 9. Mai ab 20 Uhr das Café im Grünen im Redderberg in Dersau rocken. Im Dersauer Waldstadion fordert die Fußballmannschaft des ASV Dersau am 21. Mai Hannover 96 heraus.

Beim Pflanzenmarkt in Preetz am 10. Mai kann man Blumen oder Dekorationen für Garten und Balkon besorgen. Am 15. Mai eröffnen für drei Tage die Fahrgeschäfte und Stände für den Jahrmarkt auf dem Cathrinplatz. Nach der erfolgreichen Premiere 2019 soll das Schusterfest wieder an zwei Tagen – am 29. und 30. Mai – gefeiert werden.

Die Wikinger beherrschen am 30. und 31. Mai die Turmhügelburg in Lütjenburg.

Juni

Die Klausdorfer Festtage, großes Traditionsfest mit vielen Aktionen in Schwentinental, gehen vom 4. bis 7. Juni hauptsächlich auf dem Dorfplatz über die Bühne.

Die Schützengilde marschiert am 13. Juni ab 8 Uhr durch Preetz, um danach auf dem Schützenplatz ihren neuen König zu ermitteln.

Triple Play ist am 14. Juni ab 19 Uhr im Café im Grünen in Dersau zu Gast.

Die Festspiele in Eutin starten am 20. Juni mit einem Konzert in die neue Saison. Zu sehen und zu hören gibt es in den nächsten Wochen „Madame Butterfly“ und das Musical „Ein Käfig voller Narren“. Dazu kommen Gala-Abende und erstmals „Orchestra on the Rocks“.

Juli

Motorräder machen vom 3. bis zum 5. Juli beim Bike-Weekend in Plön Station.

Tausende Gäste werden zum Stadtfest in Lütjenburg erwartet. Musik, Spiele und Vorführungen gibt es am 11. und 12. Juli.

Die Boogie-, Blues und Folk nächste starten am 16. Juli mit dem ersten Konzert in Hohwacht. Rund ein Dutzend weitere hochkarätige Bands treten bis zum 24. August auf.

Am 18. Juli sorgt die Veranstaltungsreihe „StrandNoten“ mit Live-Musik am Dorfteich Schönkirchen für sommerliche Gefühle.

Bunny Morony wird sich am 18. Juli ab 20 Uhr den Zuhörern im Café im Grünen in Dersau präsentieren. Am 26. Juli verwandelt sich der Ort ab 9 Uhr wieder in einen riesigen Flohmarkt.

Die Probsteier Korntage finden vom 26. Juli bis 23. August statt. Zur Eröffnungsfeier lädt die Gemeinde Schönberg ein. Zwei Höhepunkte gibt es am Schönberger Strand: Dort heißt es vom 10. bis 12. Juli „Wein, Schlager und Meer“. Und vom 17. bis 19. Juli wird das Seebrückenfest mit vielen musikalischen Höhepunkten und großem Feuerwerk gefeiert.

Vom 31. Juli bis 2. August sind Musikfreunde bei den 19. Euro-Musiktagen in Heikendorf willkommen. Bei dem internationalen Treffen von Musikzügen werden Platzkonzerte und Wettbewerbe sowie eine große Musikparade durch den Ort geboten.

August

Die Mittelalterfreunde lagern am 1. und 2. August auf der Turmhügelburg in Lütjenburg.

Eine ganze Woche wie früher wird in Selent nicht mehr gefeiert, aber zumindest soll es am 8. und 9. August ein „Selenter Wochenende“ mit einem bunten Programm geben.

Chromblitzende Oldtimer können am 9. August auf dem Marktplatz in Preetz bewundert werden.

Das Heikendorfer Hafenfest, dreitägiges Sommerfest der Gemeinde Heikendorf und der örtlichen Vereine am Hafen von Möltenort, geht von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. August, über die Hafenbühne. Es gibt Livemusik, eine Kunsthandwerkermeile und eine maritime „Chill-Lounge“ auf der Mole.

Die „Lesegärten“ in Dersau öffnen am 16. August ab 15 Uhr wieder ihre Türen.

Zur „Blau-Pause“, einem offenen Picknick mit Livemusik, lädt die Gemeinde Mönkeberg für den 23. August auf die Germaniakoppel ein.

Tausende Gäste werden zum Stadtbuchtfest vom 21. bis 23. August in Plön am Seeufer erwartet.

Das Raisdorfer Volksfest in Schwentinental, Pendant zu den Klausdorfer Festtagen mit vielen Aktionen für die Besucher, steigt vom 27. bis 30. August.

September

Am 5. September feiert das traditionsreiche Oktoberfest aus Marienhöh in Dersau ab 19 Uhr ein Comeback.

In Preetz können Besucher auf dem Marktplatz am 6. September die verschiedensten Produkte beim Kunsthandwerkermarkt erwerben. Vom 25. bis 27. September stehen die Stände und Karussells für den Herbstmarkt auf dem Cathrinplatz. Vorhang auf für das weltweit größte Papiertheatertreffen: Die Fans kleiner Bühnen kommen vom 11. bis 13. September nach Preetz. Am 20. September fällt der Startschuss für den Preetzer Schusterlauf.

Viel Musik für jeden Geschmack und ein bisschen Kleinkunst: Das erwartet am 25. September die Besucher des Herbstzaubers in Lütjenburg.

Oktober

Beim Keschern in der Ostsee können Kinder ab sieben Jahren am 15. Oktober ab 11.30 Uhr ab der Tourist-Info am Schönberger Strand Tiere und Pflanzen an der Küste entdecken.

November

Traditionell können am ersten Freitag im November in Preetz – diesmal am 6. November – beim Candlelight-Shopping schon Weihnachts-Schnäppchen gekauft werden. Die Geschäftsleute zünden die Laternen an, rollen die roten Teppiche aus und organisieren ein buntes Rahmenprogramm.

Dezember

Das Weihnachtssingen in der Stadtkirche Preetz mit PTSV-Blasorchester und Chören stimmt am 13. Dezember ab 17 Uhr auf das Fest ein.

Am 19. Dezember lädt der ASV Dersau ab 16 Uhr zum Advents punsch ins Waldstadion ein.

