Theaterzeit in der Gemeinschaftsschule Probstei: Rund 80 Schüler aus sechs Kursen bringen das Stück „Hercule Poirot – the black Coffee“ auf die Bühne. Dem Opfer wird eine Tasse Kaffee zum Verhängnis. Die Frage ist: Wer hat ihn umgebracht? Der Krimi feiert am 10. März, 19 Uhr, in der Aula Premiere.