Preetz

Die Preetzer Schüler Marei Karlitschek (THG) und Lennart Kopp (Friedrich-Schiller-Gymnasium) haben in Geschichte die Nase vorn. „Die Reichstagsabgeordnete Else von Sperber – Krise, Umbruch, Aufbruch?“, so titelten die Landessieger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten ihre Arbeit, in der sie auf Spurensuche von Mareis Ur-Ur-Großmutter gingen. Diese war in den 1920er-Jahren Abgeordnete im Berliner Reichstag. Dazu werteten die Schüler unter anderem die im Familienbesitz befindlichen Memoiren aus.

Ur-Uroma war dickköpfige Person

Knapp 100 Schulen nahmen in Schleswig-Holstein an dem Geschichtswettbewerb teil, den die Hamburger Körber-Stiftung seit 1973 bundesweit ausrichtet. Für Schulleiter Daniel Kux ist es eine Freude: Die THG war zum ersten Mal dabei und Marei (14) und Lennart (15) gehören zu den zwölf Landessiegern. Der mit 250 Euro dotierte Preis wird im August feierlich im Landeshaus übergeben. Vier Monate haben Marei und Lennart zu Else von Sperber geforscht, die keine typische Politikerin ihrer Zeit war. „Ich habe meine Ur-Uroma als dickköpfige Person kennengelernt, die gerne ihren Willen durchsetzt“, sagt Marei und schmunzelt.

Die THG ist Enrichment-Stützpunktschule

Schulische Begabtenförderung besteht aus mehreren Bausteinen. Zentral ist die individuelle Förderung innerhalb des Schulunterrichts. Seit vier Jahren erhalten begabte und engagierte Schüler an der THG mittels des Enrichment-Programms durch außerunterrichtliche Impulse weitere Entwicklungschancen. „Als Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe haben wir in vielen Lerngruppen lernfähige, begeisterungsfähige und besonders begabte Schüler sitzen, die mit dem zusätzlichen Kursangebot des Enrichments Erfahrungen in anderen Fachdisziplinen machen können“, sagt Kux. Die THG ist Stützpunktschule dieses Programms, in dem gut 100 Schüler aus kreisweit 20 Schulen teilnahmen. Eine von ihnen ist Tomke Brückner. Mathe, Englisch und Deutsch sind die Lieblingsfächer der Zwölfjährigen. Beim Enrichment belegte sie ein Stimm- und Sprechtraining. „Unsere Aufgabe ist es, Wissen und Kompetenzen zu wecken“, sagt die Enrichmentbeauftragte der Schule Uta Hoffmeister-Karlitschek. „Denn manchmal wissen die Schüler gar nicht, was in ihnen steckt.“

