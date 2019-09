Der Herbst trägt auch in Heikendorf reiche Früchte. Die BUND-Ortsgruppe und das Aktionsforum für Nachhaltigkeit „Wir machen was!“ in Heikendorf laden daher für Sonntag, 29. September, von 14 bis 17 Uhr zu einem großen Apfelfest auf die Bulach'sche Wiese am Mühlensteig ein.