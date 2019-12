Sauerkraut kommt aus der Schulküche

Preetz

„ Sauerkraut ist lecker!“, sagt die 14-jährige Islam, während sie die Kiste festhält, in der die gleichaltrige Gina den Kohl über die Reibe schiebt. Ein paar Jugendliche haben sich gegen 13 Uhr in der Schulküche zusammengefunden, um die Krüge wieder zu füllen.

Zehn Gramm Salz auf ein Kilo Kraut

Sie brauchen Nachschub, denn ihr Sauerkraut kommt gut an. Lucas (13) misst schon mal das nötige Salz ab. Zehn Gramm kommen auf ein Kilo Kraut.

Die Idee für das neue Projekt entwickelte Seniortrainer Wolfgang Boppel, der sich ehrenamtlich in der Schule engagiert. Zusammen mit seiner Frau besuchte er den Sohn, der nach Dithmarschen gezogen war, und blickte auf die Kohlfelder. Zurück in Preetz, besprach er die Idee mit den Lehrern. Im „Kohlosseum“ in Wesselburen erhielten sie die notwendigen Töpfe.

„ Sauerkraut ist relativ simpel herzustellen“, erklärt Boppel. „Man muss nichts anderes machen, als das Kraut zu schneiden.“ Das werde von den Schülern anschließend gesalzen und gut durchgeknetet, bis es anfange, ein bisschen Wasser zu ziehen.

Verwendet werde sogenanntes Tiefensalz aus Natursole. Ohne jede Chemie, wie er betont. Dann werde das Kraut in den Topf umgefüllt und gestampft. Zum Schluss würden Steine obendrauf gelegt, in den oberen Ring Wasser gefüllt und der Deckel aufgesetzt. Das Wasser verhindere, dass Sauerstoff in den Topf eindringen kann.

„Danach beginnt die Milchsäuregärung“, so Boppel. Bei der Salzmenge müsse man aufpassen: Wenn man zu viel verwende, werde das Kraut zu sauer.

Sauerkraut ist nach sieben bis zehn Tagen fertig

Bei der Gärung entstehe Kohlendioxid, das über Löcher im Deckel entweichen könne. Bei 24 Grad dauere es etwa sieben bis 14 Tage, bis das Sauerkraut fertig sei. „Da kann man eigentlich nichts falsch machen.“

Die Schüler stellen zwei Sorten Sauerkraut her: das klassische mit Wacholder und Lorbeerblättern sowie eine Art Weinsauerkraut, bei dem statt des Weins ein Bio-Apfelsaft verwendet wird. „Dadurch entsteht ein etwas milderes Kraut“, erklärt er. Die Schüler messen regelmäßig den Säuregehalt. „Liegt er unter pH 4, kann man das Kraut genießen.“

Auf dem Wochenmarkt in Preetz haben die Kinder und Jugendlichen ihr Sauerkraut bereits gegen eine Spende abgegeben. Für das Glas wird ein Pfand von 1 Euro erhoben.

Auch zum Adventsmarkt im Kloster am Sonnabend und Sonntag, 21./22. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr sind sie mit einem Stand vertreten, an dem neben dem Kraut auch Honig, Marmeladen, Plätzchen, Bienenwachskerzen und Weihnachtsbasteleien angeboten werden – alles selbstgemacht für das Projekt „Theos Wiese“.

Inzwischen gibt es auch einen Online-Shop unter www.wiesen-shop.de. Innerhalb von Preetz liefern die Schüler die Produkte kostenlos auf dem Fahrrad aus.

