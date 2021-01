Schönberg/Schönkirchen

Herr Dr. Penthin, in vielen Medienberichten über die Corona-Pandemie wird oft geschildert, dass die vielen Beschränkungen im Alltag auch Kinder seelisch stark belasten. Kommen jetzt mehr Kinder in ihre Praxen, um sich dort psychotherapeutisch behandeln lassen als vor der Pandemie?

Rüdiger Penthin: Dass sich die Zahl deutlich erhöht hat, kann ich zumindest in meinem Bereich noch nicht feststellen. Ob es generell Zunahmen gibt, müssen entsprechende Studien erst zeigen. Generell ist die Datenlage dazu noch nicht aussagekräftig genug. Was man aber sagen kann: Diejenigen, die zu mir kommen, erleben durch den Lockdown oft größere Belastungen, als es vorher der Fall war. Oft gab es aber in den betreffenden Familien schon vor der Pandemie Probleme.

Was sind das genau für Belastungen? Wie zeigen sie sich?

Art und Umfang der Belastungen der Kinder sind sehr unterschiedlich und meist stark mit dem Erleben ihrer Eltern verknüpft. Also, wie Väter und Mütter mit Stress umgehen. Ob sie durch den Lockdown zum Beispiel von Arbeitslosigkeit bedroht sind, ob sie finanzielle Sorgen haben oder vielleicht sogar selber von einer psychischen Vorerkrankung mit starken Ängsten betroffen sind. Manche Kinder reagieren auf solche Faktoren mit Aggressivität, andere mit Rückzug, depressiver Stimmung oder übermäßigem Medienkonsum. Andererseits gibt es aber auch Familien, die der Corona-Lockdown sogar stärker macht. Die dadurch „verordnete“ Entschleunigung kann durchaus positive Effekte haben.

"Familien, die jetzt an unsere Türen klopfen, brauchen dringend Hilfe"

Das müssen Sie näher erklären.

Dort, wo es in Familien vor Corona schon relativ gut lief, kann es jetzt noch besser funktionieren. Solche Familien nutzen die durch den Lockdown zur Verfügung stehende freie Zeit oft sehr gut: Man redet, spielt, bewegt sich mehr miteinander, als es sonst im Alltag möglich war. Dadurch kann mehr Nähe und Wärme entstehen, was natürlich den Zusammenhalt stärkt – vielleicht auch nach der Pandemie.

Kommen wir noch mal auf die Familien zurück, in denen es nicht so optimal läuft. Welches Verhalten genau beobachten Sie da bei Kindern?

Grundsätzlich kann man insbesondere bei Grundschulkindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren sagen: Die Familien, die jetzt an unsere Türen klopfen, brauchen dringend Hilfe. Entweder, weil Kinder depressive Muster entwickeln, lust- und antriebslos sind. Auf der anderen Seite beobachten wir auch Kinder mit aggressivem Verhalten, die häufiger mit Geschwistern streiten oder hyperaktiv sind. Die Probleme gab es meist auch schon vor der Pandemie

"Wahrscheinlich haben wir nur eine verzerrte Wahrnehmung"

Kann man sagen, dass sich die Ängste der Eltern auf die Kinder übertragen und damit bei ihren Kindern die von Ihnen beschriebenen Störungen auslösen?

So pauschal kann man das wohl nicht sagen. Natürlich trägt auch jeder Erwachsene sein Bündel. Aber inwieweit Kinder Ängste und Sorgen der Eltern belasten, vielleicht sogar krank machen, hängt auch von der individuellen psychischen Stärke der Kinder ab. Genauer wissen wir das aber erst, wenn die Studien dazu nach der Pandemie vorliegen. Darauf bin ich sehr gespannt. Denn als Mediziner und Therapeuten bekommen wir ja nur einen vergleichsweise kleinen Ausschnitt von der Gesamtsituation mit.

Was meinen Sie damit?

Wahrscheinlich haben wir in Praxen mit obligatorischer Maskenpflicht so wie bei uns eine verzerrte Wahrnehmung. Zu uns kommt ja nicht der repräsentative Querschnitt der Bevölkerung, zu dem ja auch viele Verschwörungstheoretiker und Maskenverweigerer zählen. Aber erste Erkenntnisse aus dem Frühjahrs-Lockdown zeigen, dass psychische Auffälligkeiten bei Kindern tendenziell häufiger zu beobachten sind.

Trägt die mediale Dauerpräsenz von Corona nicht auch zum steigenden Druck auf große und kleine Seelen bei? Sollten Eltern den Medienkonsum ihrer Kinder einschränken?

Einschränkungen oder gar Verbote sind aus meiner Sicht weder möglich, sinnvoll, noch erfolgreich. Auch hier gilt: Entscheidend ist die Haltung der Eltern – auch auf die Corona-Berichterstattung. Was Kindern hilft, sind Gespräche zur Einordnung der Infos. Noch besser sind positive Botschaften: dass man es als Familie schon schaffen werde. Dass es schlimmere Dinge gebe als Maskentragen.

"Wenn Kinder stundenlang ballern, besteht Handlungsbedarf"

Eltern klagen oft, ihre Kinder würden jetzt nur noch vor Computer- oder TV-Bildschirmen sitzen – auch weil sie durch Homeoffice keine Zeit für ihre Kinder haben. Was raten Sie?

Wenn es der Job mal einfach nicht anders zulässt, ist das eben eine Art Lebensschicksal. Solange das nicht zur Regel wird, sollten sich Eltern nicht allzu stark grämen. Aufpassen sollten sie allerdings, sobald sie an ihren Kindern zunehmendes Suchtverhalten beobachten. Wenn Kinder zum Beispiel stundenlang Ballerspiele machen und sich eben keine Erklärvideos zur Entstehung schwarzer Löcher anschauen. Dann besteht allerdings Handlungsbedarf.

Welche Zeiträume halten Sie denn für angemessen bei der Nutzung von Internet und Co. ?

Medienpädagogen sagen: Sechs- bis Zehnjährige sollten nicht länger als eine Stunde pro Tag vor den Computern oder anderen Bildschirmen sitzen, ältere maximal zwei Stunden.

"Routine und Regeln können hilfreich sein"

Mit welchen Kniffen könnte man denn seine Kinder von den Geräten weglocken?

Helfen könnte die Einführung von Routineabläufen, Regeln für alle und Übernahme von Verantwortung. Zum Beispiel, wer was wann am PC macht, wer sich um Müll oder andere Aufgaben im Haushalt kümmert. Man kann mit den Kindern die Homeoffice-Arbeitszeiten der Eltern besprechen und anschließend die Freizeit gemeinsam gestalten, bevor die nächste Arbeitsperiode kommt. Wenn man das noch an ein Belohnungssystem für besonders erfolgreiche Aktionen koppelt, könnte das helfen. Wichtig ist, sich selbst und Kindern eine Perspektive vor Augen zu führen: Das alles dauert nicht ewig.