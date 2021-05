Während normalerweise fröhlich in den Mai getanzt und rund um den Maibaum gefeiert wird, blieb es in diesem Jahr im Kreis Plön coronabedingt ruhig. Allerdings wurden – oft bereits am Freitagabend – in kleiner Runde die Maibäume aufgerichtet. Auch in Tökendorf fanden sich einige Helfer ein.