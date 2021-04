Ein neues Baugebiet entsteht in der Gemeinde Dobersdorf. 24 Grundstücke sollen auf der Fläche im Ortsteil Tökendorf in Richtung Probsteierhagen entwickelt werden, zwei davon sind für Mehrfamilienhäuser vorgesehen, berichtet Bürgermeisterin Britta Mäver-Block.

Von Silke Rönnau