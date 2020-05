Die Corona-Krise hat die Wirtschaft in vielen Bereichen empfindlich getroffen. Die Tourismusbranche in Plön wagt jedoch ein vorsichtiges Aufatmen - bisher gebe es keine Insolvenzen, sagt die Tourist Info Plön. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon: Die Haupt-Urlaubssaison steht erst noch an.