Plön

In Plön ist es ein neues Angebot der Tourist Info. Bevor dieses „ Waldbaden“ am Sonnabend, 4. Juli, zum ersten Mal im Veranstaltungskalender auftaucht, testete eine kleine Gruppe die Wirksamkeit im Ölmühlenwald zwischen Höft- und Behler See.

Es wird nicht geschwommen, aber eingetaucht

„Ich bin Kursleiterin für Waldbaden“, stellt sich Ute Tiede vor. Und auch wenn die Teilnehmer ein Handtuch mitbringen sollten: Geschwommen wird nicht, obwohl das Wasser an der Badestelle verlockend an den kleinen Strand plätschert. Aber es wird eingetaucht – in die Atmosphäre des Waldes.

Es hat etwas von Meditation. Die Teilnehmer stehen mit geschlossenen Augen im Kreis auf dem Waldweg. Aus dem Elly-Heuss-Knapp-Haus schallt Kindergeschrei herüber. Macht nichts. Ute Tiede will die Sinne sensibilisieren. Sie lässt die Waldbadenden sich hin- und herwiegen, „wie ein Baum, der sich im Wind bewegt“. Ein Mountainbiker radelt in Schlangenlinien durch die kleine Gruppe. Macht auch nichts. Denn die Gruppe fängt an, alles Störende auszublenden. Zumindest versuchen es die Teilnehmer.

Jeder sucht sich "seinen" Baum aus

„Heute gehen wir mit allen Sinnen durch den Wald“, erklärt die ehemalige Grundschullehrerin. Das bedeutet: Es wird geschlendert. „Wir gehen in Langsamkeit, wir gehen in Achtsamkeit, wir gehen in Stille.“ Also spaziert die Gruppe los. Ein verwelktes Blatt wird befühlt, an einem Tannenzapfen gerochen. Und dann darf sich jeder einen Baum aussuchen. Darf ihn ertasten, ansehen, anfühlen, sich an ihn lehnen. „Sie müssen ihn nicht umarmen, können es aber“, sagt Ute Tiede. Seit sie im vergangenen Jahr bei der Deutschen Akademie für Waldbaden in der Pfalz ihre Ausbildung gemacht hat, ist sie noch öfter im Wald als vorher. Und sie umarmt dann „ihren“ Baum, genießt ihn.

"Höchste Form der Entspannung"

Und nun wirkt es, das Waldbaden. Eine friedliche Stille liegt über dem Wald, nur die Blätter rauschen im Wind. Caroline Backmann, Gabriele Killig, Dorothee Berndt und Gerd Weber sind querfeldein spaziert und haben ihre Bäume gefunden. Gerald Wick lehnt an einem mächtigen Stamm direkt am Wegesrand. Sie alle tauchen nicht nur ein in den Wald, sie versinken beinahe. „Ich habe nicht einmal den Gedanken gehabt, aufs Handy zu gucken. Das war höchste Form von Entspannung“, sagt Caroline Backmann anschließend.

Es geht weiter durch den Wald. Langsam, Schritt für Schritt. Ute Tiede macht Atemübungen mit den Teilnehmern, lässt sie schmecken (mitgebrachte Früchte) und spüren (Wasser fließt in die Hände), lässt ihre Blicke in die Ferne schweifen und lässt sie lächeln. Zum Schluss wird gemeinsam ein Mandala auf den Weg gelegt, mit aufgesammelten Souvenirs wie Blättern, Ästen, Steinchen. Sind zwei Stunden schon um? Ja. Zwei Stunden Wellness im Wald.

Waldbaden mit Ute Tiede findet statt an den Sonnabenden 4. Juli, 1. August und 5. September, jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz Ölmühle, Anmeldungen sind erforderlich bei der Tourist Info unter Tel. 04522/50950.

