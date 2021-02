Schönberg

Betriebsleiterin Vanessa Böhnke hatte den Plan im jüngsten Wirtschaftsausschuss vorgestellt. In vollem Gange sind seit knapp zwei Wochen die Bauarbeiten im Tourist-Service in Kalifornien. Die Räume werden neu ausgerichtet, Wände versetzt und neue Fundamente gelegt. 20.000 Euro sind für den Umbau eingeplant.

Der Tourist-Service wurde nach Angaben von Böhnke im Jahr 1993 errichtet. „Seitdem wurde an dem Gebäude nichts gemacht, daher wollen wir es in einen modernen Zustand bringen. Es ist schließlich erste Anlaufstelle für Urlauber“, sagt sie. Insgesamt würde der Tourist-Service samt Empfangsbereich und Büros geräumiger gestaltet. Zudem werde Platz für eine Besprechungsecke für die Beratung geschaffen. Auch ein neuer Boden werde im Zuge des Umbaus verlegt. Die Fertigstellung sei zu Ende April geplant.

Sanierung des Deichkronenwegs soll endlich angepackt werden

300.000 Euro werden eingeplant, um den Deichkronenweg zu sanieren. Genaue Pläne gibt es dazu noch nicht. Das Projekt steht in Schönberg schon seit Langem aus, in diesem Jahr soll es laut Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski konkret werden: „Die Platten auf dem Deichkronenweg sacken ab. Wir können nicht länger mit der Sanierung warten.“

Lesen Sie auch:Konzept für Kalifornien auf der Kippe

Auch die Umgestaltung der WC-Gebäude an den Stränden soll 2021 angepackt werden. 60.000 Euro sind dafür angesetzt. Dabei stehe ein zeitgemäßes Design im Vordergrund, so Böhnke weiter. Eine Detailplanung gebe es noch nicht, „aber es sollen Außenduschen umgesetzt werden, damit sich die Badegäste nach dem Schwimmen in der Ostsee abduschen können.“

Brücke Fernautal bereits abgesperrt

Zudem steht in diesem Jahr die Erneuerung der Brücke Fernautal in Schönberg an, 35.000 Euro sieht der Wirtschaftsplan dafür zunächst vor. „Die Brücke muss erneuert werden, das Geländer ist bereits abgesperrt“, erklärt Böhnke. Welche Maßnahmen dafür notwendig sind, müsse noch durch einen Planer geprüft werden.

Lesen Sie auch:Neue Ideen für Parkplatz gesucht

Mit den Betriebsergebnissen des Tourist-Service aus dem vergangenen Jahr ist Böhnke zufrieden: Es sei 2020 mit einem Defizit in Höhe von 545.500 Euro gerechnet worden, und „nach aktuellem Stand ist zu erwarten, dass dieses Defizit voraussichtlich um etwa 158.000 Euro geringer ausfällt“, so die Betriebsleiterin. „Das liegt unter anderem daran, dass wir gute Umsätze erzielt haben, insbesondere bei der Strandkorbvermietung und den Kurabgaben“, erklärt Böhnke. Für 2021 sei ein Defizit in Höhe von 572.200 Euro angesetzt. Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Wirtschaftsplan 2021 des Tourist-Service festzustellen.