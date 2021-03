Die Organisatoren Axel und Conny Groth geben die Veranstaltung auf. Ein Ersatz ist nicht in Sicht, denn die Veranstaltung lebte von den Westernfans, die seit fast 20 Jahren im August ihre Zelte am Museumsbahnhof in Schönberg aufschlugen. Highlight waren die Zugüberfälle auf die Museumseisenbahn.