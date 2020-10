Rathjensdorf

Für einen Privathaushalt ist der Ausfall von Telefon und Internet schon extrem ärgerlich, für eine Firma hat das noch weitreichendere Folgen. Die Firma Pepcom, die für den Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Plön das Netz verwaltet, konnte nicht helfen. Jetzt schon fast zwei Wochen nicht.

Petersens ließen sich überreden

Was ist passiert? Eigentlich war das Bauunternehmen mit seinem Internet- und Telefonanschluss von der Telekom zufrieden. Als es aber darum ging, für die Gemeinde Rathjensdorf genügend Anschlüsse zu akquirieren, damit Glasfaser verlegt wird, ließen sich die Petersens überreden mitzumachen. Die Kabel wurden gezogen. Am Montag, 28. September, sollte jetzt der Umschluss sein. Und plötzlich waren die Leitungen tot.

Erdkabelschaden - Firma wurde tagelang vertröstet

Offensichtlich ist die Leitung, die unter der Straße verlegt wurde, defekt. „Die Pepcom sagte uns schon am Montag, dass ein Schaden in der Leitung sei“, erzählen die Petersens. Und dann? Es passierte nichts. Keine Anrufe, kein Internet, kein Arbeiten. Aber es gab Nachricht von Pepcom, man würde Mittwoch das Problem beheben. Nein. Dann Donnerstag. Auch nicht. Freitag? „Ja, da kam jemand. Aber der stellte dann nur fest, was schon klar war: Es gibt kein Signal.“ Eigentlich hatten Meiken und Dirk Ulf Petersen mit einem Bagger gerechnet, der die Straße aufreißt, um dort den Erdkabelschaden aus der Welt zu schaffen.

„Stundenlang habe ich in Warteschleifen bei der Pepcom zugebracht“, erzählt Meiken Petersen sichtlich genervt. Derweil konnten Bauherren sie nicht erreichen. Ohne Internet waren auch keine Überweisungen möglich. „Wir mussten alles händisch machen.“ Mails wurden dann über die Handys abgerufen. Längst waren schon ein Bauleiter und eine Zeichnerin in Zwangsurlaub geschickt worden. Die webbasierte Software zum Arbeiten stand ja nicht mehr zur Verfügung. Der Ärger wuchs.

Nach einer Woche gab's eine Rufumleitung

Am Sonntag, 4. Oktober, nutzten sie dann den verkaufsoffenen Sonntag in Kiel, um sich von Vodafone einen GigaCube zu kaufen. Der baut ein Internet auf. Natürlich mit Vertrag. Zwei Jahre lang kostet das 78 Euro im Monat. Eine Woche nach dem Zusammenbruch des Kontaktes zur Außenwelt hielt also am Montag, 5. Oktober, für viel Extra-Geld in den Räumen des Bauunternehmens wieder das Internet Einzug. „Nicht dank der Hilfe der Firma Pepcom, sondern auf unsere eigene Initiative“, sagen Petersens. Tatsächlich gelang es dann der Pepcom, am Montag die Hauptrufnummer des Bauunternehmens auf das Handy von Dirk Ulf Petersen umzuleiten. Sieben Tage nach Festnetz-Abstinenz bekamen Anrufer wieder Anschluss.

Auch die Bürgermeisterin schaltete sich ein

„Eine Krücke ist das mit dem Handy trotzdem“, sagt der Geschäftsführer. Anrufe erreichen ihn seitdem auf Baustellen, Gespräche ins Büro weiterleiten kann er nicht. Aber immerhin müssen sie nun keine Sorgen mehr haben, dass eventuelle Aufträge verloren gehen. Der Zweckverband Breitbandversorgung habe sich in der Zwischenzeit sehr bemüht zu vermitteln. Auch Rathjensdorfs Bürgermeisterin Gertrud Henningsen hat sich eingeschaltet. Gebracht hat es nichts. Noch nicht.

„Dann machen Sie doch Schadensersatz geltend“ habe Maiken Petersen aus dem Callcenter zu hören bekommen. Wird sie. Ein Rechtsanwalt ist inzwischen eingeschaltet. Petersens kritisieren die Kommunikation mit der Pepcom. Die mangelnde Kommunikation. Und sie wollen andere Firmen warnen.

"Wir bedauern die starken Einschränkungen"

Ein Pressesprecher der Pepcom sagte unserer Zeitung, dass „seit Anfang der Woche hier einiges in die Wege geleitet wurde.“ Angekommen bei der Firma Paustian ist aber noch nichts. Tatsächlich solle am heutigen Freitag, 9. Oktober, nun eine Tiefbaufirma inklusive Spleißtrupp in Tramm vor Ort sein. Neue Glasfaser werde eingeblasen. „Wir bedauern die starken Einschränkungen für Herrn Petersen und hoffen, dass ab Freitag alle Dienste vollumfänglich funktionieren“, erklärte uns der Sprecher.

