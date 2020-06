Plön

In Verdacht stehen zunächst Fische und Vögel, erklärt der Biologe Bodo Degen vom Institut für ökologische Forschung und Planung „Biota“ aus Mecklenburg-Vorpommern. Es könnte aber auch andere Ursachen geben. Im Auftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gehen Degen und sein Kollege Christian Behnke dem Problem auf den Grund. An drei Standorten im See errichteten sie Netzkäfige mit einer Grundfläche von zwei mal zwei Metern. Einige sind mit einem Netz einer Maschenweite von fünf Millimetern umspannt. Hier kommt nichts durch außer Wasser und Plankton.

Versuchsfelder mit unterschiedlicher Maschengröße

Eine andere Versuchsreihe hat Maschen mit zehn Zentimetern Durchmesser. Hier können Fische hereinschwimmen und an der Unterwasserflora naschen. Buntes Flatterband über Wasser soll die Vögel fernhalten. Zur Vergleich untersuchen sie auch abgesteckte Flächen, die nicht mit Netzen verhängt sind und keine Vogelscheuchen haben. Sie spiegeln die ungeschminkten Verhältnisse im Trammer See wider. Bis November zählen Degen und Behnke die Wasserpflanzen in den Versuchsquadraten und beobachten ihre Entwicklung. Dazu tauchen sie selbst in das bis zu zwei Meter tiefe Wasser ab. Dann wissen Sie, wo mehr Wasserpflanzen wachsen. Hinter dichten Maschen oder auch bei größeren? Das erlaubt den Rückschluss, ob Fische die Pflanzenwelt im Trammer See negativ beeinflussen. Die Versuchsanordnung gibt auch Hinweise darauf, ob Vögel den Pflanzen unter Wasser schaden.

Andere Ursachen kommen auch in Betracht

Die Situation im See kann auch andere Ursachen haben, erklären die Biologen. Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft. Kot von rastenden Vogelschwärmen. Einschwemmungen nach starken Regenfällen. Auch Nährstoffe aus alten Sedimenten am Seegrund könnten reaktiviert worden sein und die Flora beeinträchtigt haben.

Taucher machen im Sommer erneute Bestandsaufnahme

Gespannt blicken die Biologen auf den Sommer. Dann kommen Taucher und machen eine Bestandsaufnahme der Pflanzenwelt. Sie zählen erneut, wie viele Arten am Trammer See vorkommen. Bleibt es bei der niedrigen Zahl oder haben verschwundene Arten wieder angesiedelt.

Angler berichten von reicher Fischwelt

Die tiefste Stelle des Trammer Sees, der auf dem Gebiet der Stadt Plön und der Gemeinde Rathjensdorf liegt, misst 33 Meter. Er ist im Besitz der Grafen von Westfalen, die auch Eigentümer des Gutes Rixdorf sind. Gepachtet haben ihn die Angler des Sportfischervereins Plön. Nach Angaben vom Vorsitzenden Florian Landschof besteht der Hauptfang aus Barschen. Im Trammer See leben aber auch Aale, Karpfen, Edelmaränen, Brassen, Weißfische, Hechte und die Kleine Silbermaräne.

Schilfbestände dramatisch geschrumpft

Die Seen der Holsteinischen Schweiz verändern nicht nur unter, sondern auch über dem Wasser ihr Aussehen. Seit 1953 sind die Schilfbestände um bis zu 80 Prozent geschrumpft, wie ein Vergleich von Luftbildern zeigt. Als Ursachen machten Wissenschaftler nach einer Untersuchung im Jahr 2009 die strenge Regulierung der Wasserstände, Fraßschäden durch das angewachsene Vorkommen von Graugänsen und stark vergrößerte Waldbestände an den Seeufern aus.

