Pub „The Old Bank“ in Schönberg schließt

Es ist ein halbes Jahr her, dass die gebürtige Schönbergerin Heike und ihr Mann Stephen Platt aus England nach Schönberg gekommen sind und dort einen neuen Lebensabschnitt begannen. Als Gastwirte von „The Old Bank“ Schönberg übernahmen sie die „Bier Börse“, die Kultkneipe in der Schönberger Fußgängerzone, die nach 30 Jahren schloss. Der Eigentümer ging aus gesundheitlichen Gründen diesen Weg.

Heike Platt, die ihre Wurzeln in Schönberg hat, eröffnete mit ihrem Ehemann Stephen den English Pub „The Old Bank“ Schönberg. Schon mit dem Namen, der an die Geschichte des Gebäudes als einstiges Bankhaus angelehnt ist, zeigten sie eine große Verbundenheit mit Schönberg.

„The Old Bank“ Schönberg : „Wir haben Lehrgeld gezahlt“

Sie bauten ein Geschäft auf, knüpften Kontakte, gewannen neue Gäste. Sie belebten die regelmäßigen Livemusik-Abende wieder und boten eine Speisekarte, die dem Pub-Charakter alle Ehre machte.

„Wir haben natürlich auch viel Lehrgeld bezahlt, aber jetzt, wo der Laden läuft, müssen wir aufgeben“, sagte Heike Platt sichtlich bewegt. Denn vor wenigen Tagen starb die Schwester ihres Ehemannes und hinterlässt die drei Kinder im Alter von 7, 14 und 16 Jahren.

Ihnen, so sagte Stephen Platt, werde man nun ein Zuhause und eine Familie geben, denn andere Angehörige gebe es nicht, die das leisten könnten.

„The Old Bank“ Schönberg schließt am 26. Oktober 2019

„Es ist eine schwere Entscheidung, aber auch eine klare Entscheidung“, sagte Heike Platt. Der Schritt sei alternativlos.

Am 26. Oktober 2019 ist ihr letzter Tag in „The Old Bank“ Schönberg. Die beiden bedanken sich bei den vielen Gästen für die offene Aufnahme und die Unterstützung, vor allem in der ersten Zeit, wie sie sagten. „Es ist unglaublich, wie freundlich wir hier in Schönberg empfangen worden sind. Und jetzt ist es fast, als verlassen wir eine große Familie“, sagten sie.

Die gebuchten Veranstaltungen werden noch im „The Old Bank“ Schönberg über die Bühne gehen. Am 11. Oktober, 19 Uhr, spielt das Linewalker-Trio, das Pub-Quiz mit Arne Meyer und Livemusik gibt es am 18. Oktober, 19 Uhr, und so, wie Platts ihre „The Old Bank“ Schönberg eröffnet haben, schließen sie sie auch – mit einem Konzert der Band Landslide am 25. Oktober, 20 Uhr.

Nach Aus für „The Old Bank“ Schönberg : Was wird aus der Fußgängerzone?

Alle Gutscheine für „The Old Bank“ Schönberg sollten bis dahin eingelöst oder zurückgegeben sein, so der Hinweis der Betreiber. Sie hoffen und wünschen sich, dass sich baldmöglichst ein Nachfolger findet für „The Old Bank“ Schönberg, damit die Fußgängerzone Schönberg nicht erneut einen Anziehungspunkt verliert.

„Es ist ohnehin schwer, Leben in die Fußgängerzone zu bringen“, sagt Heike Platt aus Erfahrung.

Die Gemeinde Schönberg hatte in der jüngeren Vergangenheit mehrmals versucht, mit einer Umgestaltung, neuen Sitzgelegenheiten und Veranstaltungen das aussterbende Areal zu beleben. Doch es mangelt vor allem an Gewerbetreibenden.

„The Old Bank“ Schönberg schließt, Sparkasse will umziehen

Zuletzt schloss das Töpferhaus seine Türen, dort findet sich nun ein Versicherungsbüro, aus Schlecker war vor Jahren die Polizeistation geworden, aus dem Schuhhaus Pfeil eine Bildungseinrichtung, die Sparkasse sitzt ebenfalls auf gepackten Koffern. Sie will umziehen, sobald Dieter Kopplin seinen Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße gebaut hat.

Richtig viel los ist in der Fußgängerzone Schönberg nur noch jeden Donnerstag zum Wochenmarkt und zu Veranstaltungen wie den Flohmärkten, dem bevorstehenden Anleuchtfest und dem Maibaumrichten.

Ein zentraler Anlaufpunkt ist das Rathaus Schönberg mit Sitz des Bürgermeisters und der Amtsverwaltung Probstei. Am oberen Ende findet sich die „Alte Diele“ des „Hotel am Rathaus“, am unteren Ende das Blumengeschäft Puck und die Eisdiele Kirsch. Mitten drin vereinzelt Geschäfte: Kaufhaus Lindau, Schuhhaus Geschewsky, das Einrichtungshaus Schaulandt To huus.

Nachfolger für „The Old Bank“ Schönberg ?

Ihnen allen ist gemein: Sie wünschen sich mehr Nachbarn, die das Geschäft beleben, beklagen den Mangel an Gewerbeansiedlungen und das fehlende Leerstandsmarketing, wie Gewerbevereinsvorsitzender Knut Lindau mehrfach anmerkte.

Thema ist die Unzufriedenheit auch in Gesprächen zum Ortsmarketing zwischen Verein und Gemeinde. Viele Konzepte waren erstellt worden - ohne nennenswerte Erfolge. Kein Geschäft kam hinzu. Im Gegenteil. Jeder Bürgermeister stand wieder vor derselben Aufgabe: Wie beleben wir die Fußgängerzone?

Überzeugend beantworten konnte das bisher niemand. Die verbleibenden Geschäftsleute fühlen sich mitunter alleingelassen, geben aber nicht auf. Beispiel: die bevorstehende Adventszeit mit ihren Aktionen, die der Gewerbeverein organisiert.

