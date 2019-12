Von Hans-Jürgen Schekahn

Ein Rinnsal fließt über den Wanderweg am Schluensee egal, ob es regnet oder staubtrocken ist. Das Wasser stammt aus dem Trinkwassernetz der Gemeinde Grebin. Aus einem Leck sickert es in den kiesigen Untergrund, gelangt unterirdisch in einen Teich am Senioren-Wohnpark und gerät über dessen Überlauf (der verhindert Überschwemmungen am Wohnpark) in den See. Diese Stelle ist hier zu sehen. Doch wo das Leck ist, konnte die Gemeinde bisher nicht herausfinden. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn