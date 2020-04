Ältere Menschen gehören zu der Risikogruppe, die am Coronavirus sterben könnte. Eine Empfehlung an sie: keine Einkäufe. Doch gerade daran halten sich viele nicht. Ein Beispiel: Lütjenburgs Bürgermeister Dirk Sohn hat Senioren darauf angesprochen und erstaunliche Antworten erhalten.

Trotz Corona unterwegs - Warum kaufen Senioren noch so oft ein?

Von Hans-Jürgen Schekahn