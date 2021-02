Mönkeberg

Nach Angaben von Kreis-Sprecherin Nicole Heyck habe es sich bei dem am vergangenen Mittwochabend (17. Februar) registrierten Ausbruch nicht um eine der gefährlichen Mutanten, sondern um ein "normales" Corona-Virus gehandelt. Neun der zehn positiv getesteten Bewohner wiesen bislang keine Symptome auf.

Trotzdem gibt auch der neue Ausbruch Anlass zur Sorge. Denn das Virus konnte sich in einigen Fällen nach Kreis-Angaben trotz Impfungen verbreiten. Auf die Frage, wie viele von den insgesamt zwölf Fällen (zehn Bewohner, zwei Mitarbeiter) bereits geimpft waren oder nicht, antwortete der Kreis: Von den zehn Bewohnern seien sechs bereits zweimal geimpft worden, eine Person einmal und drei Personen noch gar nicht.

Die Stärke des Impfschutzes bleibt unklar

Von diesen drei Nichtgeimpften, so teilte der Kreis weiter mit, seien zwei Personen allerdings erst nach der Impfaktion neu in der Einrichtung aufgenommen worden. Eine Person wollte nicht geimpft werden. Wann die Impfungen erfolgten und wie stark die Geimpften damit vor einer Infektion geschützt waren oder nicht, konnte die Kreis-Sprecherin nicht sagen.

Detailliertere Testergebnisse oder Informationen zum Ausbruchsgeschehen lägen zurzeit noch nicht vor. Das Gesundheitsamt habe am Freitag weitere Testungen durchgeführt und bespreche in enger Abstimmung mit der Einrichtung die weiteren Schritte. Dazu gehörten auch Ermittlungen zur Frage, wie das Virus in die Einrichtung gelangen konnte. Hinweise auf weitere Ausbrüche in anderen Einrichtungen lägen derzeit nicht vor.

Für Mitarbeiter wurde eine "Absonderung" angeordnet

Freitagvormittag starteten nach Informationen von KN-online Tests in großem Stil im Essens- und Aufenthaltsraum der Einrichtung, an deren Eingangstür der Hinweis einer zwischenzeitlichen Schließung hing.

Der Kreis erläuterte die Maßnahme: Fachleute des Gesundheitsamtes hätten von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflegeheims Abstriche genommen. Für sie sei bis zum Vorliegen der Testergebnisse eine "Absonderung" angeordnet worden.

Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung würden zeitnah von einem Team der Kassenärztlichen Vereinigung abgestrichen. Das Haus wurde unter Quarantäne gestellt, Besuche seien derzeit nicht möglich.

Vier neue Corona-Fälle im Kreis Plön

Die Einrichtungsleiterin Birgit Muhr wollte sich mit dem Verweis auf den "Großeinsatz" in ihrem Haus nicht zum Ausbruchsgeschehen äußern. Dies werde voraussichtlich erst am kommenden Montag geschehen.

Inzwischen meldet der Kreis Plön vier neue Corona-Fälle (Stand am Freitag um 13.30 Uhr). Sie kommen aber nicht aus dem Pflegeheim in Mönkeberg, teilte Kreissprecherin Nicole Heyck mit.

Zurzeit sind 43 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Ein hochbetagter Patient starb. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 23. Am Vortag lagen noch neun Erkrankte in der Klinik, am Freitag waren es sieben. 90 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 835 Menschen angesteckt, 769 gelten als genesen.