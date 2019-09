Lütjenburg

Arne Paulsen aus dem Landkreis Haburg ist von Beruf Lieferwagenfahrer. Bei Mittelalterfesten wie in Lütjenburg wechselt er seine Identität in „Arn von Wolfhain“ und gehört einer Gruppe an, die sich „Die letzten Lebenden von Akko“ nennt. Akko hieß die letzte von den Kreuzfahrern in Palästina gehaltene Stad...