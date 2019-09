Bewährungsstrafen für junge Täter

Plön

Das Trio, damals im Alter von 20 Jahren, überfiel im November 2017 die Spielhalle kurz vor Feierabend. Sie stülpten sich Kapuzenpullis über. Ihre Gesichter tarnten sie mit venezianischen Karnevalsmasken. Der Haupttäter, der durch einen Stimmverzerrer sprach, zielte mit einer Pistole auf den Kopf der Kassiererin und forderte das Geld aus der Kasse. Mit rund 2300 Euro flüchteten die Heranwachsenden, die aus Wankendorf stammen.

Anonymer Tipp brachte die Polizei auf ihre Spur

Die Polizei kam ihnen durch einen anonymen Hinweis auf die Spur. Sie hatten in ihrem Bekanntenkreis von ihrem Überfall erzählt. Die Justiz schlug schnell zu und durchsuchte wenige Tage später vier Wohnungen in Wankendorf und Bornhöved. Sie fanden Bargeld, die Masken, die Pullis, die Pistolen und den Stimmverzerrer. Erdrückende Beweise.

Fast zwei Jahre nach der Tat saßen auch am zweiten Verhandlungstag im Gerichtssaal junge Männer, denen niemand so einen Raubzug zutrauen würde. Geständig in allen Punkten. Ordentlich gekleidet. Freundlich und offen in den Antworten.

Jugendgerichtshilfe zeichnet Bild der jungen Menschen

Warum junge Menschen aus guten Elternhäusern auf die schiefe Bahn geraten, erklärte ein Sprecher der Jugendgerichtshilfe in diesem Fall. In der Kindheit und Jugendzeit der Angeklagten fanden sich keine Brüche. Die Eltern gingen normalen Berufen nach. In der Schule klappte es. Alle machten ihren Abschluss. Erst dann begannen die Probleme. Bei einem klappte es nicht mit der Ausbildung. Er brach sie ab. Ein anderer arbeitete für sehr wenig Geld in der Versicherungsbranche als Scheinselbstständiger. Dann begannen für sie „Orientierungsschwierigkeiten“, wie es der Sachverständige nannte. Zwei von ihnen traten wegen Drogendelikten und Körperverletzung in Erscheinung und mussten sich dafür vor dem Jugendgericht verantworten.

"Die haben sich als Gruppe hochgejazzt"

Der ähnliche Ärger, der Alkohol und gefühlter Geldmangel bei allen schweißte die drei zu einer Clique zusammen. Vor allem der Alkohol führte zu einem „Absturzszenario“, das für die Heranwachsenden in dem Überfall gipfelte. Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe: „Es ist außer Kontrolle geraten. Die haben sich als Gruppe hochgejazzt.“

Alle drei Täter haben heute einen Ausbildungsplatz

Fast zwei Jahre nach der Tat zeigt sich ein anderes Bild. Der Haupttäter, der damals arbeitslos war, absolviert eine Ausbildung im Handwerk, hat eine feste Freundin. Die Eltern stehen wie bisher zu ihm, trotz seines großen Fehlers. Seine beiden Komplizen nahmen in diesem Jahr eine Ausbildung auf und bestanden die Führerscheinprüfung. Sie trinken nach eigenen Worten, die die Jugendgerichtshilfe als glaubwürdig einschätzt, nur noch selten Alkohol. Drogen fasst der ehemalige Suchtkranke unter ihnen nicht mehr an. Mehrmals entschuldigten sie sich in der Verhandlung für die Tat.

Immer wieder schwere Delikte in Wankendorf

Der Vorsitzende Richter machte auf eine Besonderheit der Gemeinde Wankendorfs aufmerksam. Wenn es um kleine Delikte wie Ladendiebstahl oder Sachbeschädigung gehe, sei die ländliche Gemeinde deutlich unter dem Durchschnitt. Nur Dinge wie dieser Überfall kämen im Abstand von mehreren Jahren immer wieder im Wankendorf vor. Der Vorsitzende Richter: „In diesen Fällen ist Wankendorf deutlich überrepräsentiert.“

Angeklagte sagen Blumen für ihr Opfer zu

Den Ausschlag für das hohe Strafmaß gaben die psychischen Wunden der überfallenen Kassiererin, die bis heute unter Panikattacken leidet, die Dunkelheit meidet und nur Tagesschichten übernehmen kann. Die Jugendlichen müssen sich einem sozialen Training stellen, in dem es um Mitgefühl mit Opfern und den Umgang mit Aggressionen geht. Neben einer Geldbuße von jeweils 100 Euro für den Frauennotruf verpflichtete das Gericht sie zu einer weiteren „angemessenen“ Entschuldigung. Sie wollen der überfallenen Frau Blumensträuße und ein paar passende Worte auf einer Karte übermitteln.