Plön

„Angefangen habe ich eigentlich in der Augenoptik“, erzählt Ulla Nagel. Für diesen ersten Beruf habe sie sich nach dem Schulabschluss im Alter von 16 Jahren entschieden. „Ich wollte immer etwas mit Menschen zu tun haben und ihnen weiterhelfen. Zugleich wollte ich aber auch etwas Handwerkliches machen“, erinnert sich Ulla Nagel, die aus Erlangen stammt. Nach der Lehre in der Fielmann-Filiale und einem weiteren Berufsjahr als Gesellin entdeckte sie im Konzern die Möglichkeit zur Ausbildung in der neuen Hörsystemsparte. Da sie in den Weiterbildungskursen auch Plön und den Norden kennengelernt habe, entschied sie sich 2015 für die Fielmann-Niederlassung in Oldenburg in Holstein. Der Entscheidung, ab 2017 die Meisterschule zu besuchen, folgte der berufliche Umzug nach Plön. Während sie die überbetrieblichen Kurse an der Akademie für Hörakustik in Lübeck besuchte, gab und gibt sie das frisch erworbene Wissen im Unterricht weiter.

"Eine tolle Mischung aus Handwerk und Technik"

„Die Versorgung mit dem richtigen Hörsystem ist mit einem sehr intensiven Kundenkontakt verbunden, weil die Anpassung meist mehrere Termine in Anspruch nimmt“, verrät Ulla Nagel den Hintergrund des Berufswechsels. So beinhalte das Anpassen der Hörgeräte aus ihrer Sicht mehr Einfühlungsvermögen und Handwerk als das Anpassen einer Brille. So seien die Passstücke für die Ohren, die sogenannten Otoplastiken, im Vergleich zum Brillengestell echte Maßanfertigungen, die nach einer Abformung vom Ohr in Handarbeit hergestellt würden. Zudem müssten dann die technischen Systeme auf das jeweilige Empfinden individuell eingestellt werden. „Dieser Beruf ist eine tolle Mischung aus Handwerk und Technik, mit der man Menschen aktiv und nachhaltig helfen kann“, schwärmt Ulla Nagel von dem Job.

Für sich selbst komme noch die Möglichkeit hinzu, zusätzlich als Dozentin zu wirken. Genau diese Funktion übernimmt sie bei ihrer nächsten beruflichen Station. Nach den Sommerferien beginnt Nagel in der Lehrwerkstatt im hessischen Offenbach. „So schön es hier im Norden auch ist, dann bin ich wieder etwas näher bei meiner Familie“, freut sich Ulla Nagel auf einen erneuten Arbeitsplatzwechsel. Und zu den Weiterbildungen werde sie sicherlich weiter nach Plön kommen.