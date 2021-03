Wer in diesem Frühjahr, Sommer und Herbst aus Richtung Plön nach Lütjenburg fahren möchte, muss sich auf Umwege einstellen. Vom Penny-Markt bis zum Info-Parkplatz am Ende der Plöner Straße lassen die Stadtwerke Leitungen erneuern. Die Straße wird dafür in beiden Richtungen gesperrt.