Die Plöner und die Bürger aus dem Umland sind unzufrieden mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Sie vermissen viele Sortimente. Nur 11 Prozent gaben bei einer Umfrage im Auftrag der Stadt an, dass ihnen beim Einkaufen in Plön nichts fehlt. 2011 lag die Zahl noch bei 44 Prozent.