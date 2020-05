Anwohner in Steinbusch sind genervt

Bösdorf

Seit dem 4. Mai wird die Bundesstraße 76 von der Abzweigung nach Bosau (L 306) bis zur Abfahrt Eutin-Neudorf (L 174) saniert. Die Umleitung führt über die L306 durch Bösdorf. Die Straße hier ist kurvig. Im Ortsteil Steinbusch stehen eine handvoll Häuser direkt an der Straße, auf der Tempo 100 erlaubt ist. Schon seit vielen Jahren fordern die Anwohner eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 70. Nun aber, mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen, ist das Ausparken oder Überqueren der Straße jedes Mal ein Nervenspiel.

"Wenn ich ausparke, taste ich mich ganz langsam ran", sagt Ingrid Köster. "Aber manche Autos sind im toten Winkel und dann setzte ich auch oft wieder zurück." Ihre Nachbarin Angelika Heisch sagt, es sei für sie zum Zwang geworden X-Mal in die Rückspiegel zu gucken. "Bei uns ist die Straße zu beiden Seiten vielleicht 100 Meter einsichtig, dahinter kommen Kurven. Ich gebe dann immer Vollgas, um von der Auffahrt wegzukommen."

Anzeige

Starker Verkehr durch Umleitung

Das Problem sei der durch die Umleitung verstärkte Verkehr. "Es fahren jetzt bestimmt fünfmal so viele Autos hier längs", sagt Heisch. Gefährlich werde es, wenn Autos die Lkw überholen. Die 14 Anwohner am Steinbusch können nicht verstehen, warum das Tempo nicht verbindlich gedrosselt wird. "An anderen Stellen, wo Häuser direkt an der Straße außer Orts stehen, ist es ja auch üblich, dass man abbremst", sagt Köster.

Weitere KN+ Artikel

Die Nachbarn befürchten, dass der Verkehr sogar noch zunehmen könnte, sobald die Gastronomie an der Ostsee wieder öffnen darf. "Dann können wir hier die Ohren anlegen", sagt Heisch.

Lesen Sie auch:Das müssen Sie über die Vollsperrung der B76 wissen

Bösdorfs Bürgermeister Engelbert Unterhalt hatte sich für ein Tempolimit von 70 km/h stark gemacht. „Mindestens für die Phase der Umleitung, aber wir wären nicht böse, wenn das langfristig gilt. „Die Strecke ist durchaus gefährlich“, erklärt Unterhalt, es gibt zahlreiche Ausfahrten und landwirtschaftlichen Querverkehr.

"Ich habe mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV) lange um eine Geschwindigkeitsbegrenzung verhandelt, aber das wurde so gut wie abgelehnt." Die Erklärung: Die Straße durch Steinbusch sei gut ausgebaut, sodass man dort 100 km/h fahren könne.

Verkehrsbehörde setzt auf Geschwindigkeitskontrollen

Sven-Marius Flügger, Leiter der Abteilung für Verkehrsangelegenheiten im Kreis Plön, sieht keine gesetzliche Grundlage dafür, an der Straße bei Steinbusch die erlaubte Geschwindigkeit zu ändern. "Es handelt sich hier um eine Landstraße und auf der ist außerorts Tempo 100 gestattet. Dafür ist die Straße gebaut und gedacht. Mehr Verkehr aufgrund der Umleitung ist keine Begründung für ein Tempolimit." Für Flügger ist das Anliegen eine Frage der richtigen Überwachung.

"Wir haben an der Umleitungsstrecke bereits an zwei Tagen Verkehrskontrollen durchgeführt, in Pfingstberg und Oberkleveez. Die Überschreitungsquote der erlaubten Geschwindigkeit lag dabei lediglich zwischen 1,4 und 4,7 Prozent." Die Werte ließen erkennen, dass sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeit halte. "Im Schnitt liegt der Überschreitungswert im Kreis bei 10 bis 15 Prozent", sagt Flügger. Er wird jedoch darüber nachdenken, ob nicht auch bei Steinbusch geblitzt werden könne.

Neue Geschwindigkeitsanzeigen aufgestellt

Bösdorfs Bürgermeister will nach einer Woche Umleitungsverkehr, am 11. Mai, noch einmal mit dem örtlichen Bauleiter über die Tempolimits und über mögliche Lösungen sprechen. Bis dahin setzt er auf Geschwindigkeitsanzeigen.

Eine neu aufgestellte Geschwindigkeitsanzeige zum Ortseingang von Pfingstberg, neben Steinbusch, wo Tempo 50 erlaubt ist, soll bei ein paar Autofahrern bewirken, dass sie den Fuß vom Gas nehmen. Demnächst sollen noch zwei weitere Anzeigen aufgestellt werden: Eine am anderen Ortsschild von Pfingstberg und eine in Oberkleveez Richtung Malente. Kostenpunkt: 6300 Euro. Den Anwohnern in Steinbusch hilft das allerdings nicht.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.