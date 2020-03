Leyk können nur noch Freunde lesen

Kreis Plön

Die österreichische Zeitungswebsite oe24 hatte einen Artikel überschrieben „ Virus, Terror: Warum der neue Asyl-Sturm so gefährlich ist.“ Darin kommt anonym ein angeblicher Geheimdienstexperte aus Deutschland zu Wort. Er warnt in drastischen Worten davor, die Flüchtlinge, die an der griechischen Grenze festsitzen, ins Land zu holen. Die Gefahr, dass die Flüchtlinge den Coronavirus einschleppten, sei sehr groß. Außerdem prophezeite er eine „Bedrohung durch neuen islamistischen Terror“ durch diese Menschen.

Grüner Abgeordneter spricht von Hetze

Die Kreistagsfraktion und der Kreisvorstand der SPD riefen Leyk wegen seiner Funktion als Kreispräsident zur Mäßigung auf, auch wenn der Post auf seinem privaten Facebook-Auftritt zu lesen sei. Mittlerweile hat ein Gespräch zwischen Leyk und SPD-Vertretern stattgefunden. Weitere sollen folgen. Ein Grünen-Abgeordneter sprach von „Hetze“, die der CDU-Politiker geteilt und sich damit zu eigen gemacht habe.

Leyk : Ist mein privater Auftritt

Leyk verwahrte sich gegen die Kritik. Es sei sein privater Auftritt bei Facebook und auch für ihn gelte das Recht auf Meinungsfreiheit an dieser Stelle, schrieb er in einer früheren Mitteilung. Mit seiner Haltung, die Grenzen für Flüchtlinge zu schließen, sehe er sich in guter Gesellschaft wie der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Alle Kommentare gelöscht

Als erste Reaktion löschte Leyk darauf alle Kommentare, die sich unter dem Boulevard-Artikel aus Österreich fanden. Die kritischen und die lobenden Äußerungen verschwanden gleichermaßen. Später hinzugefügte Kommentare strich der Kreispräsident ebenfalls wieder aus den Netz.

In einem zweiten Schritt verschärfte er diese Woche die Einstellungen seiner Privatsphäre auf Facebook. Seine Einträge sind nun nicht mehr für jedermann zu lesen, sondern nur noch für diejenigen, mit denen Leyk in dem sozialen Medium befreundet ist.

Bereits in der Vergangenheit hatte Leyk Artikel und Postings zu den Themen Flüchtlinge und Islam geteilt. Darunter befand sich auch ein Post der umstrittenen Wochenzeitung „Junge Freiheit“, die einem weit rechts stehendem Spektrum zugeordnet wird.

Leyk spricht von "Verleumdung" und "Diffamierung"

Leyk wollte sich zu den Veränderungen an seinem Facebook-Auftritt nicht äußern. Er kritisierte allerdings die Berichterstattung zu dem Fall in den Kieler Nachrichten als „Verleumdung“ und „Diffamierung“. Er halte sie für „tendenziös“ und „fahrlässig“.

