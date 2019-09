Heiner Staggen sät Bienenweiden und Blühflächen fast im Akkord. Wo der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Plön nicht selbst Hand anlegen kann, drückt er Kommunen und Landwirten Saatgut in die Hände. So locken allein in diesem Jahr blühende Pflanzen auf über 100 Hektar Fläche die Insekten an.