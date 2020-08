Dersau

Ein 24-Jähriger war auf der B 430 unterwegs, als ihm ein anderes Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Mann im Ford Focus konnte dem entgegenkommenden Wagen noch ausweichen, prallte jedoch gegen einen Baumstumpf und driftete zurück auf die Fahrbahn. Der unbekannte Fahrer, der in den Gegenverkehr geraten war, hat sich danach vom Unfallort entfernt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Schwarze Haare und Sonnenbrille: Polizei sucht Fluchtfahrer

Der Unfall soll sich am Mittwoch gegen 16:15 Uhr ereignet haben. Der unbekannte Fahrer soll aus Ascheberg kommend in Richtung Neumünster gefahren sein. Auf Höhe eines Käsehofes an der Neumünsteraner Chausee sei dieser nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

Er soll schwarze Haare und eine Sonnenbrille getragen haben. Zum Fahrzeugtyp wurde keine Angabe gemacht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Die können sich unter der Telefonnummer 04522/5005142 bei der Polizei Plön melden.

