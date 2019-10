In der Fußball-Verbandsliga Ost steht der Preetzer TSV am Scheideweg. In acht Tagen hat der PTSV gleich drei Spiele zu absolvieren. Den Auftakt bestreiten die Preetzer vor eigenem Publikum gegen die SSG Rot Schwarz Kiel (Sbd., 14 Uhr). Die TSG Concordia Schönkirchen gastiert beim 1. FC Schinkel.