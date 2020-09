Schönberg

Wie erst jetzt durch einen verärgerten Facebook-Post der CDU in Schönberg bekannt wurde, ist vor fast drei Wochen ein Passant durch eine umstürzende Laterne in der Schönberger Bahnhofsstraße leicht verletzt worden. Ein LKW verfing sich in der über der Straße gespannten Wimpel-Kette.

Der Fall erinnert an den tragischen Unfall, der kürzlich in Kiel passierte. Hier wurde eine 21-jährige Frau durch einen abgeknickten Fahnenmast getötet, weil ein LKW dagegen gefahren war. In Schönberg war es nicht der erste Vorfall dieser Art.

LKW mit zu hoher Ladung

Der Unfall geschah nach Angaben der Polizei am 20. August, ein Donnerstagnachmittag. Ein LKW fuhr durch die Bahnhofsstraße, in der die Ortsbild prägenden Wimpel-Ketten bis dahin noch über die Straße gespannt waren. Mittlerweile hat die Gemeinde die Ketten abgehängt.

Weil Ladung des LKWs die zugelassene Höhe überschritt, so ein Polizeisprecher, verfing sie sich in dem Stahlseil der Wimpel-Kette, wodurch ein Laternenmast mitgerissen wurde und umstürzte. Dabei zerbrach eine an der Laterne angebrachte Reklametafel, und ein 67 Jahre alter Mann aus Schönberg wurde durch umherfliegende Splitter leicht verletzt. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.300 Euro.

Wimpel-Ketten sollen den Ort verschönern

Die Wimpel-Ketten hängen seit etwa 20 Jahren in Schönberg. Es ist ein Projekt der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Gewerbe- und Fremdenverkehrsverein in Schönberg zur Ortsverschönerung. "Das Gebiet soll dadurch belebt werden", sagt Bürgermeister Peter Kokocinski. Die Drahtaufhängung dient im Winter gleichzeitig der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung.

Es ist nicht der erste Unfall dieser Art in der Bahnhofstraße. 2011 geriet ein Landwirt mit seiner Frontgabel des Treckers in eine Wimpel-Kette hinein, wodurch ebenfalls eine Laterne abknickte und eine 68-jährigen Urlauberin auf den Kopf traf. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch hier lag die Unfallursache in einem Verstoß bei der zugelassenen Fahrzeughöhe.

Kontrollen der Wimpel-Ketten durch den Bauhof

Die Gemeinde trifft keine Schuld an dem Unfall. Mit einer Höhe von mehr als 4,50 Metern waren die Drahtseile hoch genug angebracht. Das bestätigt auch die Polizei. Der Bauhof kontrolliere die Aufhängung regelmäßig, versichert Kokocinski.

Trotzdem hat die Gemeindeverwaltung gehandelt und die rund 30 Wimpel-Ketten im Ort wenige Tage nach dem neusten Unfall vorerst abgehängt, "damit ein solches Unglück erst einmal nicht wieder passieren kann", sagt der Bürgermeister. So sieht es auch Knut Lindau, 1. Vorsitzender des Gewerbe- und Fremdenverkehrsvereins: "Es ist bedauernswert, dass so ein Unfall innerhalb von 20 Jahren zum zweiten Mal geschieht."

Neue Lösung für Weihnachtsbeleuchtung gesucht

Nun muss eine neue Lösung her, in erster Linie für die bevorstehende Weihnachtsbeleuchtung. Eine konkrete Alternative für die Lichterketten gibt es noch nicht. "Wir werden versuchen, mehr Weihnachtsbeleuchtung an den Häusern anzubringen", sagt Lindau. Hierfür sei zunächst eine Absprache mit den Eigentümern erforderlich.

Inwieweit die Wimpel im nächsten Jahr wieder hängen, ist noch unklar. "Wir müssen uns etwas überlegen, damit es am Ende hübsch aussieht im Ort", sagte Kokocinski.

Strandkörbe zieren jetzt den Ort

Eine neue Aktion haben Gemeinde und Gewerbe- und Fremdenverkehrsverein bereits umgesetzt. Um die maritime Atmosphäre der Küste in den Ort zu holen, wurden Strandkörbe aufgestellt, beispielsweise vor dem Sprüttenhuus oder der Drogerie in der Bahnhofstraße. "Der Gast in Schönberg soll merken, dass er an der Küste ist", erklärt der Bürgermeister die Idee. Wer Ideen für eine maritime Dekoration hat, kann bei der Gemeinde Vorschläge einreichen, beim Amt Probstei über das Kontaktformular oder telefonisch unter 04344/306-0.

