Manfred Gleissner will nicht mehr hinnehmen, dass Treckergespanne durch die Bahnhofstraße in Stolpe rollen. Der Anwohner spricht von Lärm, Schmutz und möglichen Straßenschäden – und hat jetzt Unterschriften gesammelt. Lohnunternehmer Carsten Petersen will aber nicht auf die Route verzichten.