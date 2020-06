Urlauberansturm: So reagiert Hohwacht

Hohwacht/Blekendorf

"Super Wetter, nette Gäste, keine Probleme", so fasst Bürgermeister Karsten Kruse die Lage in Hohwacht über Pfingsten zusammen. "Ich bin begeistert, wie es gelaufen ist", sagt Kruse, der jeden Tag die Gemeinde abradelt und nach dem Rechten schaut. "Es gab nicht eine einzige Beschwerde wegen mangelnder Abstände am Strand oder der Promenade." Der Vorteil von Hohwacht gegenüber Scharbeutz: "Wir sind zu klein."

Hohwacht verfügt über rund 600 Parkplätze. Selbst, wenn alle belegt sind, sei es am Strand nicht voll. Und, wer keinen findet, müsse weiter fahren. Straßensperrungen? Umleitungen? Aus heutiger Sicht gibt es dafür in Hohwacht keine Notwendigkeit.

Anzeige

Blekendorf schickte 15 Wohnmobile zurück

Am Sehlendorfer Strand in der Gemeinde Blekendorf ließ Bürgermeister Andreas Köpke bisher die beiden Parkplätze am Strand öffnen. Die reichten über Pfingsten aus. Der dritte Großparkplatz etwas abseits auf einer Wiese bleibt vorerst wegen Corona geschlossen, solange die Auflagen nicht weiter gelockert werden. "Das bedeutet viel weniger Gäste am Strand."

Weitere KN+ Artikel

Kleine Probleme gab es zuletzt mit Wohnmobilisten. Sie hatten zu eng geparkt. Rund 15 Wohnmobile schickte die Gemeinde wieder vom Platz. Köpke will in der Hauptsaison - so der Stand der Dinge jetzt - bereits weit vorher Schilder aufstellen, dass die Parkplätze vor allem für Wohnmobile ausgeschöpft sind. Sie müssen dann nicht erst am Strand umdrehen, sondern können schon vorher wenden.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.