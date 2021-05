Die Urlaubskirche Probstei startet am 21. Juni mit einem bunten Programm in die neue Saison. Einheimische und Urlauber können sich auf verschiedene Aktionen in Schönberg, Stein und Laboe freuen. Das Angebot reicht von Strandgottesdiensten über Bastelachmittage bis hin zu Yoga und Schnitzeljagd.